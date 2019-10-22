Таллинн подарит новую жизнь развалинам на улице Сууртюки

Таллинн хочет разделить приобретенную в этом году недвижимость на Сууртюки,12 на две части, так чтобы нуждающиеся в ремонте бывшая мастерская и насосная станция остались на одном участке, тогда как другая часть была бы добавлена к зеленой зоне, созданной во время реконструкции бастиона Скооне, пишет Postimees.
Вице-мэр Таллинна Эха Вырк сказала, что сегодня был проведен вводный семинар о том, как в дальнейшем поступить со зданиями на Сууртюки,12.
«Нужно привести в порядок сгоревшую мастерскую и находящуюся в ужасном состоянии насосную станцию. Мы хотим, чтобы в будущем этот район не был отрезан от города, а обогатил городское пространство», - сказала Вырк.
Используемая в качестве парковки недвижимость находится между Балтийским вокзалом, портовой зоной и горхоллом и нуждается в ремонте. «На бастион Скооне у города большие планы, но мы не ждем их осуществления, а уже сейчас хотим оживить этот маленький клочок земли. Но мы хотим сделать это так, чтобы это не противоречило более крупным планам», - сказала вице-мэр.
Глава отдела памятников старины Борис Дубовик сказал, что известняковая стена сгоревшей мастерской теперь очищена, и сохранившиеся части законсервированы на зиму, поэтому у Департамента городского планирования будет время подумать, что делать дальше.
В начале этого года компания Eesti Raudtee продала участок рядом с бастионом Skoone предпринимателю Реэт Роос за 1,63 миллиона евро. Таллинн воспользовался своим преимущественным правом и выкупил грунт сам.
Руководитель Департамента городского планирования Игнар Фьюк объяснил, что участок на Сууртюки, 12, расположенный около бастиона Скооне, представляет собой недвижимость с непонятным внешним видом.
«Он входит в охраняемую как памятник старины зону Старого города. Облик и назначение этой недвижимости в течение последних 140 лет были связаны с железной дорогой, а именно с ведущей в порт железнодорожной веткой. В настоящее время железная дорога ликвидирована, а имущество используется для парковки», - сказал Фьюк.