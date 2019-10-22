Эстонское экономическое чудо завоевывает рынок ОАЭ

Во вторник компания сообщила, что получила от надзорного ведомства Абу-Даби лицензию, позволяющую делать переводы в дирхамах на платформе Transferwise.

«Международные денежные переводы из Объединенных Арабских Эмиратов уже давно были одной из наших самых востребованных процедур, поэтому мы всегда знали, что приступим к расширению на Ближнем Востоке в ОАЭ», - сказал исполнительный директор и один из учредителей Transferwise Кристо Кяэрманн.

Transferwise начнет предлагать свои услуги в ОАЭ в следующем году. В главном офисе компании в Лондоне работает более 200 человек, у нее также есть региональные главные офисы в Нью-Йорке и Сингапуре. Недавно сообщалось об открытии офиса в Брюсселе, сотрудники Transferwise также работают в Таллинне, Будапеште, Черкассах, Токио, Сиднее и Тампе.

У Transferwise шесть миллионов клиентов по всему миру, каждый месяц посредством платформы совершаются выплаты на четыре миллиарда фунтов стерлингов.