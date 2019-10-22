Эстонское экономическое чудо завоевывает рынок ОАЭ

Учрежденная эстонскими предпринимателями компания финансовых технологий Transferwise в следующем году начнет предлагать свои услуги в Объединенных Арабских Эмиратах и откроет офис в Абу-Даби.
Во вторник компания сообщила, что получила от надзорного ведомства Абу-Даби лицензию, позволяющую делать переводы в дирхамах на платформе Transferwise.
«Международные денежные переводы из Объединенных Арабских Эмиратов уже давно были одной из наших самых востребованных процедур, поэтому мы всегда знали, что приступим к расширению на Ближнем Востоке в ОАЭ», - сказал исполнительный директор и один из учредителей Transferwise Кристо Кяэрманн.
Transferwise начнет предлагать свои услуги в ОАЭ в следующем году. В главном офисе компании в Лондоне работает более 200 человек, у нее также есть региональные главные офисы в Нью-Йорке и Сингапуре. Недавно сообщалось об открытии офиса в Брюсселе, сотрудники Transferwise также работают в Таллинне, Будапеште, Черкассах, Токио, Сиднее и Тампе.
У Transferwise шесть миллионов клиентов по всему миру, каждый месяц посредством платформы совершаются выплаты на четыре миллиарда фунтов стерлингов.
Стоимость компании оценивается в 3,5 млрд долларов — в мае 2019 года Transferwise сообщила, что привлечет еще 292 млн долларов, что означает, что на данный момент она привлекла в общей сложности 689 млн долларов. Компанию в 2011 году основали эстонцы Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн.