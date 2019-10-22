Противогаз не спас: магазинный грабитель предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет

«Прокуратура обвиняет Маркко в вооруженном ограблении и незаконном обращении с огнестрельным оружием», - сказала советник госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

8 сентября около 13 часов Маркко вошел в магазин Coop в Хаанья в противогазе и с предметом, похожим на пистолет, и забрал из кассы магазина 205 евро. Никто не пострадал. Помимо продавца в магазине находились покупатели, в том числе мама с детьми.

Спустя несколько часов Маркко, покинувший место происшествия на красном Mitsubishi Colt, был задержан полицией в Латвии неподалеку от города Апе. Мужчина сейчас находится под стражей. Прокуратура обвиняет его в грабеже с использованием оружия, за что он может быть приговорен к лишению свободы на срок от 3 до 15 лет.