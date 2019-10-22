Вт, 22.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Противогаз не спас: магазинный грабитель предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет

Противогаз не спас: магазинный грабитель предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет

Преступник ограбил магазин в Хаанья.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Завтра в Выру начинается судебный процесс над 34-летним Маркко, который в сентябре в Хаанья Выруского уезда ограбил магазин, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Прокуратура обвиняет Маркко в вооруженном ограблении и незаконном обращении с огнестрельным оружием», - сказала советник госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

8 сентября около 13 часов Маркко вошел в магазин Coop в Хаанья в противогазе и с предметом, похожим на пистолет, и забрал из кассы магазина 205 евро. Никто не пострадал. Помимо продавца в магазине находились покупатели, в том числе мама с детьми.

Спустя несколько часов Маркко, покинувший место происшествия на красном Mitsubishi Colt, был задержан полицией  в Латвии неподалеку от города Апе. Мужчина  сейчас находится под стражей. Прокуратура обвиняет его в грабеже с использованием оружия, за что он может быть приговорен к лишению свободы на срок от 3 до 15 лет.

Прокуратура также обвиняет его в незаконном обращении с огнестрельным оружием, что может привести к штрафу или тюремному заключению сроком до трех лет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ