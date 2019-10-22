Новый 2008-й? В мировой экономике нашли новый пузырь

Показатели, указывает агентство, колеблются вблизи максимальных с августа, и ситуация напоминает ту, что складывалась на рынке недвижимости в США перед глобальным кризисом 2008-го года.

По словам главы консалтингового центра Jerome Levy Forecasting Center Джерома Леви, в случае рецессии у развивающихся рынков «будут большие проблемы». Главная опасность заключается в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков.

По прогнозу МВФ, в текущем году в странах, которые составляют 90 процентов мирового ВВП, ожидается замедление роста экономики. Не исключено, что показатели могут оказаться минимальными за десятилетие.