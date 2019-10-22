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Новый 2008-й? В мировой экономике нашли новый пузырь

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A general view of a construction site for luxury residential apartments at the reclaimed West Kowloon in Hong Kong October 25, 2013. From China to Canada and London, fast-rising property markets are haunting the global economy again, five years after the U.S. subprime mortgage bubble burst and triggered the worst financial crisis since the 1930s. Picture taken October 25, 2013. To match Insight ECONOMY-GLOBAL/PROPERTY REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: BUSINESS REAL ESTATE CONSTRUCTION)

ФОТО: TYRONE SIU / REUTERS

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки. К такому заключению пришел Bloomberg, проанализировав индексы валют, акций и облигаций. 

Показатели, указывает агентство, колеблются вблизи максимальных с августа, и ситуация напоминает ту, что складывалась на рынке недвижимости в США перед глобальным кризисом 2008-го года.

По словам главы консалтингового центра Jerome Levy Forecasting Center Джерома Леви, в случае рецессии у развивающихся рынков «будут большие проблемы». Главная опасность заключается в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков.

По прогнозу МВФ, в текущем году в странах, которые составляют 90 процентов мирового ВВП, ожидается замедление роста экономики. Не исключено, что показатели могут оказаться минимальными за десятилетие.

Пузырь на рынке ипотечного кредитования считается одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных кредитов, а вслед за этим — и к обесценению выпущенных под их обеспечение облигаций, которыми владели банки и инвестфонды.

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