Министр: в законопроект об отмене экзаменов в основной школе будут внесены изменения

Министерство образования не отзовет законопроект, предусматривающий отмену экзаменов в основной школе, но дискуссия на эту тему продолжится, заявила глава этого ведомства Майлис Репс.
Как сообщает порта Rus.ERR, хотя законопроект отзывать из производства не планируется, в него, по словам Репс, уже внесены и планируются еще некоторые поправки.
Например, из документа вынесена тема получения гражданства; также не исключено, что экзамены в основной школе все-таки останутся, но будет реформирована их форма и содержание.
"Вероятно, закон будет разделен на части - часть, касающаяся гражданства, затем тесты по знанию предметов. Что касается окончания основной школы, это самая чувствительная тема: здесь время покажет, есть ли желание вносить изменения в систему оценивания или систему повторных экзаменов", - сказала министр образования.