Министр: в законопроект об отмене экзаменов в основной школе будут внесены изменения

Как сообщает порта Rus.ERR, хотя законопроект отзывать из производства не планируется, в него, по словам Репс, уже внесены и планируются еще некоторые поправки.

Например, из документа вынесена тема получения гражданства; также не исключено, что экзамены в основной школе все-таки останутся, но будет реформирована их форма и содержание.