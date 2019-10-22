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Министр: в законопроект об отмене экзаменов в основной школе будут внесены изменения

18.07.2019.Tallinn. Mailis Reps saates Otse Postimehest saatejuht Elo Mõttus - Leppik. FOTO:JOOSEP PANK/POSTIMEES FOTO: Joosep Pank

ФОТО: Joosep Pank

Министерство образования не отзовет законопроект, предусматривающий отмену экзаменов в основной школе, но дискуссия на эту тему продолжится, заявила глава этого ведомства Майлис Репс.

Как сообщает порта Rus.ERR, хотя законопроект отзывать из производства не планируется, в него, по словам Репс, уже внесены и планируются еще некоторые поправки.

Например, из документа вынесена тема получения гражданства; также не исключено, что экзамены в основной школе все-таки останутся, но будет реформирована их форма и содержание.

"Вероятно, закон будет разделен на части - часть, касающаяся гражданства, затем тесты по знанию предметов. Что касается окончания основной школы, это самая чувствительная тема: здесь время покажет, есть ли желание вносить изменения в систему оценивания или систему повторных экзаменов", - сказала министр образования.

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