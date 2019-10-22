Еврокомиссия готова пустить Хорватию в Шенген

Еврокомиссия считает, что Хорватия выполнила "необходимые условия", чтобы присоединиться к шенгенской зоне, и рекомендует Евросовету узаконить это решение. Об этом Еврокомиссия сообщает в своем докладе 22 октября.
"Еврокомиссия считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов", – говорится в документе.
Ранее ЕКврокомиссия подтвердила реализацию Хорватией шенгенских правил в области защиты данных, сотрудничества полиции, общей визовой политики, реадмиссии, шенгенской информационной системы, судебного сотрудничества по уголовным делам.
Теперь ЕК внесет вопрос на рассмотрение Совета ЕС, которому предстоит принять окончательное решение по этому вопросу.