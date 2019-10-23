11-летняя синхронистка погибла во время тренировки

По данным следствия, юная спортсменка умерла 22 октября во время тренировки в бассейне «Олимпия». Для выяснения причин смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Весной 2018 года в этом же бассейне во время тренировки под водой задохнулась 10-летняя девочка. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность, но ребенок так и не пришел в сознание. Она умерла спустя месяц после поступления в реанимацию. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако через год оно было прекращено за примирением сторон — семье девочки была выплачена компенсация в размере двух миллионов рублей.