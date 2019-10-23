Александр Овечкин продлил результативную серию, выписавший Панарину огромный контракт "Рейнджерс" идет ко дну

Александр Овечкин забросил побeдную шайбу в гостевом матче "Вашингтона" против "Калгари" (5:3). Россиянин сумел в решающий момент повести за собой команду и забросил шайбу, которая охладила пыл хозяев площадки: до этого они сумели сравнять счет, отыгрвшись с 0:2. Также на счету Овечкина один голевой пас. Капитан "Вашингтона" продлил результативную серию до восьми встреч, в которых набрал 11 очков (6+5). Всего у Овечкина в этом сезоне 12 очков (7+5).