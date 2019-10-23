Александр Овечкин продлил результативную серию, выписавший Панарину огромный контракт "Рейнджерс" идет ко дну

В Нaциональной хоккейной лиге прошли десять матчей регулярного первенства.
Александр Овечкин забросил побeдную шайбу в гостевом матче "Вашингтона" против "Калгари" (5:3). Россиянин сумел в решающий момент повести за собой команду и забросил шайбу, которая охладила пыл хозяев площадки: до этого они сумели сравнять счет, отыгрвшись с 0:2. Также на счету Овечкина один голевой пас. Капитан "Вашингтона" продлил результативную серию до восьми встреч, в которых набрал 11 очков (6+5). Всего у Овечкина в этом сезоне 12 очков (7+5).
Пятое поражение подряд потерпели "Рейнджерс". Команда Артемия Панарина и Павла Бучневича уступила дома в овертайме "Аризоне" 2:3. Панарин очков не набрал, Бучневич отметился ассистом во втором периоде. После семи встреч "Рейнджерс" занимают предпоследнее место в Восточной конференции.
Результаты остальных встреч:
Детройт – Ванкувер – 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Бостон – Торонто – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Баффало – Сан-Хосе – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1)
Флорида – Питтсбург – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Миннесота – Эдмонтон – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Нэшвилл – Анахайм – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Виннипег – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)