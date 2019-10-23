"Локомотив" сверхобидно проиграл "Ювентусу"

Команда Юрия Семина открыла счет в матче на 30-й минуте, отличился Алексей Миранчук. Гол полузащитник "Локо" организовал сам: сначала протащил мяч в окружении нескольких защитников "Юве", затем выкатил его под удар Жоау Мариу и успел же сам на добивание. Однако победу из Турина москвичам увезти не удалось, "Ювентус" в концовке матча счет вырвал три очка: Пауло Дибала отметился дублем, поразив ворота Гильерме дважды за две минуты.

В этой же группе "Атлетико" победил 1:0 "Байер" и делит с "Ювентусом" первое-второе место. "Локомотив" после трех туров набрал три очка, "Байер" замыкает таблицу.

Не обошлось во вчерашний матчах и без разгромов: "Манчестер Сити" обыграл 5:1 "Аталанту", неудачно стартовавший в АПЛ "Тоттенхэм" отвел душу на "Црвене Звезде" 5:0, а "Пари Сен-Жермен" в гостях в последние полчаса игры прибавил четыре мяча к проведенному на пятой минуте голу Икарди, разгромив "Брюгге" 5:0, хет-триком отметился Килиан Мбаппе.