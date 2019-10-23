Раскрыта истинная причина планетарной катастрофы на Земле

Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей фораминифер — раковинных одноклеточных организмов, которые жили на Земле в период мел-палеогенового вымирания, пишет Lenta. Считается, что экологическая катастрофа была вызвана падением астероида, что привело в том числе к исчезновению нептичьих динозавров и ряда морских животных. Последние, как предполагается, вымерли из-за ацидификации морской воды в результате высвобождения серы из пород, расплавленных ударом небесного тела.

Одна из теорий, называемая «Океаном Стрэнджлава» (Strangelove Ocean), утверждает, что после падения астероида в океане почти полностью прекратился нормальный цикл углерода, а большинство морских организмов исчезло. Другая теория — «Живой океан» (Living Ocean) — предполагает, что вымерли только крупные формы планктона. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле катастрофа привела к 50-процентному снижению продуктивности океанов, после чего начался восстановительный период.