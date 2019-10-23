В Европе исчезнут дешевые авиабилеты

Отмечается, что власти прибегли к такому решению, чтобы мотивировать туристов пересаживаться на альтернативные виды транспорта. Так, с апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии, пишет Lenta. Согласно новой политике, совокупный сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям (до 2,5 тысячи километров) увеличится на 15 процентов и составит 13,03 евро вместо прежних 7,5.

В то же время туристам, вылетающим на расстояния до шести тысяч километров, придется заплатить 33 евро вместо 23,4, а при дальнемагистральных перелетах туристы будут вынуждены отдать 59,4 евро вместо 42,1.

Такие сборы будут обязаны выплачивать все пассажиры, вылетающие из Германии, кроме тех, кто совершает пересадку в аэропортах страны. Кроме того, отмечается, что полученный доход от налога будет влиять на снижение стоимости железнодорожных билетов. Таким образом, ожидается, что путешествие на поездах в Германии станет дешевле на 10 процентов.

Помимо Германии, климатический налог с 2020 года вводит Франция, где в зависимости от типа билета сборы будут варьироваться от 1,5 до 18 евро. Также о введении налога с 2021 года заявили власти Нидерландов, а в Швеции экологические сборы действуют с 2018 года.