Анатолий Белый: есть ты, партнер по сцене, зритель и Бог – вперед!..

В кино и на ТВ Белый сыграл под сотню очень разных ролей, среди них – гэбист Николай Черных в «Оптимистах», Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых», Казимир Малевич в фильме Александра Митты «Шагал – Малевич». В театре он столь же разнообразен: от Мастера в «Мастере и Маргарите» и Штольца в «Обломове» до Катуриана в «Человеке-подушке» и многочисленных ролей в спектаклях «новой драмы», в том числе в постановке Кирилла Серебренникова.

«Сережа» Дмитрия Крымова сделан по «Анне Карениной», и Белый играет Алексея Каренина, но – не все так просто. «Если говорить о "Сереже", это, как всегда у Дмитрия Анатольевича Крымова, своя история, имеющая опосредованное отношение к Толстому. Тема протянута в наше время, в XXI век – в спектакле есть и "Жизнь и судьба" Гроссмана, и строчки Льва Рубинштейна. У Крымова надстройка всегда важнее базиса. Мы отпрыгнули от Толстого – это, я бы сказал, "прыжок на тему"... Спектакль – о том, что в любое время, будь то XIX век, XX, начало XXI века, взрослые, занимаясь своими делами, забывают о детях. Что может быть страшнее? Всегда есть потерянное поколение – но кто его теряет? Мы сами и теряем».

«Конечно, оттолкнулись мы от образа Алексея Каренина, – продолжает Анатолий Белый, – но нам с самого начала хотелось уйти от Каренина, каким он написан у Толстого: государственный человек, педантичный, пунктуальный, ходячая машина, в глазах Анны – скучный... У нас Каренин – и домохозяйка, и вообще приятный человек. Если посмотреть на сегодняшних крупных бизнесменов, на политиков – среди них есть нормальные люди, образованные, приятные. Каренин – и добрый, и мягкий... Но оттого и страшнее: даже он «пропускает» своего сына. Даже он. Как же так получилось?.. Это очень страшная и очень больная тема».

Освобождение от диббуков и метафизика Хлудова

– У вас есть роль, которую вы могли бы назвать самой для вас страшной?

– Страшной в каком плане? Я ее боюсь?..

– Роль, которая в вас болезненно отзывается, например.

– Такого нет. Тот же Катуриан в «Человеке-подушке» – писатель с детской травмой, сочиняющий хоррор-сказки... кажется, что с ума можно сойти. Но для меня это, наоборот, сценотерапия – я в этой роли выплескиваю всё то, что во мне копится. Высвобождаю негативные эмоции. Да, пьеса Макдонаха – страшная, но для того, кто в ней играет, это чистилище, я освобождаюсь от каких-то своих диббуков (злой дух в ашкеназском фольклоре – Н.К.)