Исследование: более 70% подростков в соцсетях добавляют в друзья незнакомцев

В рамках инициированной компанией Samsung образовательной программы Цифрового IQ учащихся пятьсот 14-18-летних молодых людей из Эстонии опросили в отношении их мнений и знаний о киберпространстве. Выяснилось, что, хотя в некоторых аспектах знания и действия молодых людей в этой области весьма похвальны, иногда в том, что касается безопасности наблюдаются существенные пробелы.

«С одной стороны, молодые люди очень хорошо знают, например, каким должен быть безопасный пароль, и 93% фактически используют тот или иной способ блокировки на своих смарт-устройствах, но – что удивительно – целых 73% ответивших добавляли в друзья в социальных сетях совершенно незнакомых им людей», - пояснила руководитель программы Цифрового IQ учащихся Эгле Тамелите.

«Произвольное добавление незнакомцев в друзья может повлечь за собой множество проблем, чего молодые люди, похоже, не осознают, – отметила Тамелите. – Незнакомец может быть мошенником, который занимается фишингом информации, паролей и т.п. – у самих молодых людей или их знакомых. В худшем же случае это даже может быть взрослый, проявляющий нездоровый интерес к несовершеннолетним».

Исследование также показало, что 71% опрошенных в возрасте 14-18 лет, как правило, не выходят из своих учетных записей в социальных сетях после их использования, и чтобы никто не смог воспользоваться их авторизацией полагаются на другие меры безопасности.

Положительным моментом является то, что 93% молодых людей утверждают, что используют блокировку на своих мобильных телефонах, а 62% также пользуются антивирусами – не только на компьютерах, но и на смартфонах. 90% респондентов считают, что их пароли соответствуют требованиям в отношении надежности, то есть они достаточно длинные и содержат разные знаки и символы.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой – посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netiket, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете.