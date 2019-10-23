Каталония и конспирология

Хотя в реальности всё обстоит ровно наоборот. Именно с точки зрения Евросоюза сторонников независимости Каталонии невозможно называть «сепаратистами», поскольку из ЕС они совсем не хотят выходить. Они выглядят «сепаратистами» лишь с точки зрения Мадрида, который не желает терять столь развитый регион, приносящий многомиллиардные налоги. Каталония по ВВП превосходит Португалию, которая завоевала независимость от Испании еще в XVII веке. Но сегодняшние каталонцы не хотят никакой войны – даже если они добьются независимости, между Каталонией и Испанией будет такая же прозрачная граница, как и между другими странами ЕС.

Правовая основа конфликта – противоречие между испанской конституцией 1978 года, принятой еще в «доЕСовскую» эпоху и хартиями ЕС, которые утверждают принцип субсидиарности, то есть приоритета местного самоуправления. Хотя конституция Испании принималась уже в эпоху после диктатора Франко, там сохранились довольно жесткие, практически имперские принципы, согласно которым каталонских политиков, попытавшихся организовать в 2017 году референдум, приговорили к гигантским тюремным срокам от 9 до 13 лет. Именно эти приговоры вызвали новую волну массовых протестов в Каталонии. Но все же точку в этой истории должен поставить Европейский суд. Будет интересно понаблюдать, что он предпочтет – либеральные хартии и декларации самого ЕС или репрессивное испанское законодательство?

Тем не менее, если российские СМИ откровенно радуются, а некоторые даже злорадствуют по поводу проблем в Евросоюзе, у некоторых жителей ЕС возникают подозрения – а не порожден ли этот каталонский кризис самой Москвой? Разумеется, после установленных фактов вмешательства Кремля в выборы в других странах, такие подозрения имеют свои резоны. Однако все же не следовало бы допускать их перерастания в конспирологию – стремление объяснять все политические события чьим-то «заговором».

Многие вероятно забыли, что практически все страны нынешнего ЕС в свое время были созданы «сепаратистами».

Конспирологическое мышление вместо рационального анализа особенно свойственно представителям спецслужб. А когда они приходят к власти – конспирологией «заражаются» целые народы. Сознание россиян в путинскую эпоху подверглось именно такой деформации – на российском ТВ непрерывно утверждается о «тайной войне Запада против России», о том, что ненавистный украинский Майдан – это изобретение ЦРУ и Госдепа, а российские оппозиционеры и правозащитники вполне официально провозглашаются «иностранными агентами».

Можно, конечно, впасть и в обратную конспирологию – начать считать, что всё зло в этом мире идет от заговора в Кремле. Но это, по сути, зеркальная версия того же самого путинизма. Если такое мышление будет преобладать у европейцев, значит, они тоже попали под влияние подполковника КГБ. Потому что именно с его точки зрения никакого свободного политического развития и живых народных настроений не существует, а есть только чьи-то «спецоперации».