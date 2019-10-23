Каталония и конспирология

Очередная волна каталонских протестов вновь продемонстрировала, что российские медиа живут «в другой реальности» (как однажды высказалась Меркель о Путине). Или настойчиво выдают желаемое за действительное. Так, газета «Московский комсомолец» публикует мнения «экспертов», которые утверждают, будто «каталонские сепаратисты хотят выйти из ЕС».
Хотя в реальности всё обстоит ровно наоборот. Именно с точки зрения Евросоюза сторонников независимости Каталонии невозможно называть «сепаратистами», поскольку из ЕС они совсем не хотят выходить. Они выглядят «сепаратистами» лишь с точки зрения Мадрида, который не желает терять столь развитый регион, приносящий многомиллиардные налоги. Каталония по ВВП превосходит Португалию, которая завоевала независимость от Испании еще в XVII веке. Но сегодняшние каталонцы не хотят никакой войны – даже если они добьются независимости, между Каталонией и Испанией будет такая же прозрачная граница, как и между другими странами ЕС.
Правовая основа конфликта – противоречие между испанской конституцией 1978 года, принятой еще в «доЕСовскую» эпоху и хартиями ЕС, которые утверждают принцип субсидиарности, то есть приоритета местного самоуправления. Хотя конституция Испании принималась уже в эпоху после диктатора Франко, там сохранились довольно жесткие, практически имперские принципы, согласно которым каталонских политиков, попытавшихся организовать в 2017 году референдум, приговорили к гигантским тюремным срокам от 9 до 13 лет. Именно эти приговоры вызвали новую волну массовых протестов в Каталонии. Но все же точку в этой истории должен поставить Европейский суд. Будет интересно понаблюдать, что он предпочтет – либеральные хартии и декларации самого ЕС или репрессивное испанское законодательство?
Тем не менее, если российские СМИ откровенно радуются, а некоторые даже злорадствуют по поводу проблем в Евросоюзе, у некоторых жителей ЕС возникают подозрения – а не порожден ли этот каталонский кризис самой Москвой? Разумеется, после установленных фактов вмешательства Кремля в выборы в других странах, такие подозрения имеют свои резоны. Однако все же не следовало бы допускать их перерастания в конспирологию – стремление объяснять все политические события чьим-то «заговором».
Многие вероятно забыли, что практически все страны нынешнего ЕС в свое время были созданы «сепаратистами».
Конспирологическое мышление вместо рационального анализа особенно свойственно представителям спецслужб. А когда они приходят к власти – конспирологией «заражаются» целые народы. Сознание россиян в путинскую эпоху подверглось именно такой деформации – на российском ТВ непрерывно утверждается о «тайной войне Запада против России», о том, что ненавистный украинский Майдан – это изобретение ЦРУ и Госдепа, а российские оппозиционеры и правозащитники вполне официально провозглашаются «иностранными агентами».
Можно, конечно, впасть и в обратную конспирологию – начать считать, что всё зло в этом мире идет от заговора в Кремле. Но это, по сути, зеркальная версия того же самого путинизма. Если такое мышление будет преобладать у европейцев, значит, они тоже попали под влияние подполковника КГБ. Потому что именно с его точки зрения никакого свободного политического развития и живых народных настроений не существует, а есть только чьи-то «спецоперации».
Тем, кто считает каталонскую борьбу за независимость кремлевской «спецоперацией по дестабилизации Европы», хорошо бы подумать – а что они понимают под «стабильностью»? Значит, если миллионы людей требуют мирного референдума – им его надо запретить? А тех, кто выйдет протестовать – разгонять дубинками и резиновыми пулями? А избранных народом политиков – сажать на десятилетние сроки? Вы уверены, что это «европейские ценности»? Скорее, все та же путинская «вертикаль» со «скрепами»!
На вопрос о том, считает ли он борьбу Каталонии на независимость «заговором Кремля», каталонский писатель Франсеск Серес ответил иронично: «Что, уже несколько веков? Я читал о российском мессианизме, они действительно верят, что весь мир вращается вокруг Москвы. Удивительно, что и некоторые в Мадриде в это верят. Но у меня несколько иная картина мироздания…»
Вообще, многие вероятно забыли, что практически все страны нынешнего ЕС в свое время были созданы «сепаратистами». Но видимо, сегодня принято считать, что европейская история уже закончилась…
Некоторые украинские публицисты сопоставляют Каталонию с Крымом или «ДНР», что естественно вызывает у них негативное отношение. Однако это весьма некорректная параллель – ни о какой имперской аннексии или военной агрессии другой страны в каталонском случае говорить невозможно. Сюжет о «присоединении Каталонии к России» не придумали даже радикальные фантасты. Гораздо интереснее другая аналогия – Каталония по числу населения и экономике занимает в Испании примерно то же место (около 20%), что Украина в составе Российской империи и СССР. Но такую параллель украинские аналитики почему-то не развивают…
Кто же на самом деле разрушает Евросоюз? Парадокс состоит в том, что те, кого принято называть «сепаратистами» (каталонцы, шотландцы), в действительности выступают за единство ЕС. А в крупных странах (бывших империях), напротив, нарастают евроскептические настроения. Пример Брекзита у всех перед глазами. Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен также любит заявлять о Фрекзите. В любом случае, это тема для серьезного политического анализа – но упрощенная и эмоциональная конспирология здесь вряд ли поможет.
Примечательно, что и в Эстонии пытаются разобраться в этом сложном вопросе. Газета Eesti Päevaleht (которую трудно назвать «пророссийской») недавно опубликовала статью министра иностранных дел Каталонии Альфреда Боша «Европа, теперь всё зависит от тебя!»
А что касается России, то здесь вспоминается остроумная и может быть пророческая фраза Михаила Горбачева, сказанная еще два года назад, когда каталонцы попытались провести референдум о независимости. «У нас много своих каталоний», – ответил бывший президент СССР.