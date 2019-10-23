Схема: как жила и чем дышала скрывавшаяся в тени Ратуши преступная группировка
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Под видом престижного и находившегося на хорошем счету бара в Старом городе, согласно обвинению Государственной прокуратуры, процветал криминальный бизнес, корни которого уходят в прошлое, на 20 лет назад. Судебный процесс века наконец раскрывает карты деятельности мафии в Таллинне, пишет Postimees.
И хотя известные бизнесмены Хуберт Хирве и Павел Гаммер были связаны с криминальным миром Эстонии еще с 90-х годов, до февраля прошлого года, когда их запястья неожиданно сжали наручники, полиция не могла найти достаточно улик против них. Это было крайне сложно, поскольку Хирв и Гаммер, по версии прокуратуры, создали нерушимую преступную организацию, куда были вовлечены несколько ранее топивших за правовое государство экспертов.
То, чем они занимались, воспринималось общественностью как совершенно обычный бизнес, но на самом деле питались умы этой группировки нескончаемым потоком денег. Благодаря преимущественно налоговым преступлениям, преступники пополняли свою казну и позволяли себе роскошный образ жизни.
Злачное место на Ратушной площади
Штаб-квартира организованной преступной группировки (ОПГ) находилась на улице Дункри, в считанных метрах от охраняющего ратушу Старого Тоомаса, где по адресу Дункри, 5 в разное время располагались такие популярные рестораны как Rae meierei, Korsaar или BeerHouse.
Здание на улице Дункри, которое оказалось во владении Гаммера и Хирве в 2001 году, стало для группировки своеобразной базой, контролируемой мужчинами в любой момент. Внутренний и внешний периметр здания были усыпаны камерами безопасности, а у сотрудников заведения были четко прописанные правила передвижения.
Именно это, по оценке прокуратуры, позволило хранить в тайниках здания оружие и документы. Количество оружия, найденного в ходе масштабных обысков, было значительным. На недвижимость по адресу Дункри, 5 было зарегистрировано множество акционерных обществ, а к 2008 году ими была создана структура, позволявшая поучать прибыль в результате экономических преступлений.
Иерархия как в фильме о мафии
Результаты расследования говорят о том, что структура организации была построена иерархически и у каждого человека были необходимые для успешного функционирования ОПГ задания. Предполагаемыми лидерами ОПГ, согласно обвинению, были бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер, которые контролировали важнейший узловой пункт в Старом городе.
Так как предполагаемым мотивом создания этой организации были деньги, у банды должны были быть свои так называемые казначеи и управленцы денежными потоками, которые в этой иерархии занимали второе место после Гаммера и Хирве. Среди доверенных лиц Гаммера и Хирве был финансовый директор преступного объединения Ардо Вильбре, который, согласно обвинению, делал обзоры о финансовом положении мафии, вел подготовку к преступлениям, связанным с банкротством, и подделывал документы.
На одном уровне с Вильбре находилась и исполнительный директор принадлежавших лидерам ОПГ увеселительных заведений Елена Лиепендина, которая имела в этой сфере достаточный опыт, чтобы управлять барами и ресторанами и при этом уклоняться от выплаты налогов. Лиепендина контролировала поступления денег и расходы, инструктировала и контролировала бухгалтеров при выдаче зарплат в конверте и что важнее - вела учет так называемой общей кассы преступников.
Эстонскому государству платим по минимуму
Следующими, но не менее значимыми в этой большой системе, были бухгалтеры организации Инга Гаммер и Инна Столяр, в задачи которых входило вести бухгалтерию акционерных обществ ОПГ в соответствии с действующей системой налогового учета в компаниях Гаммера и Хирве. Система была проста - платим Эстонской Республике настолько мало, насколько это возможно. Например, с целью скрыть от налоговых органов информацию о потоке денежных средств Инга Гаммер составляла фиктивные счета, а Инна Столяр проводила чистку данных о переводах через кассовую систему.
Из-за высокого риска угодить в ловушку из-за этой схемы, в игру вступил так называемый отдел контрмер и разведки, в который долгое время входили сын бывшего судьи Хельве Сяргава - присяжный адвокат Виктор Сяргава и бывший сотрудник КаПо Вильяр Субка.
Основным заданием Сяргава как юридического консультанта ОПГ было составление фиктивных договоров. Он проводил нотариальные сделки и вел документацию, чтобы незаконная деятельность преступного сообщества с виду стала законной. Также прокуратура обвиняет Сяргава в предоставлении в финансовые учреждения фальшивых финансовых отчетов и вместе с финансовым директором ОПГ в организации связанных с банкротством преступлений. Также Сяргава помогал лидерам ОПГ контролировать процедуру банкротства AS MiniCredit.
Субка как бывший сотрудник КаПо хорошо знал, по каким каналам распространяется важная информация о преступной деятельности. В его задачи входило выяснить, какая информация о незаконной деятельности Хирве и Гаммера может находиться в распоряжении правоохранительных органов. Для этого он собирал данные о конкретном судебном производстве, чтобы повлиять на сотрудников правовых органов, которые при выполнении своих рабочих обязанностей могли навредить деятельности ОПГ Хирве и Гаммера. Также Субка занимался разработкой списка людей, которые могут представлять опасность для мафии.
Круглосуточная охрана
За жизнь и здоровье Хуберта Хирве и Павла Гаммера отвечали их водители Александр Руссалим и Сергей Панов. Руссалим в основном находился в распоряжении семьи Гаммера, а Панов охранял Хирве и его близких. Например, Руссалиму предъявлено обвинение в приобретении найденных в тайниках штаб-квартиры на улице Дункри огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов.
У охранников был плотный график, так как по сути они должны были быть доступны семьям своих боссов круглосуточно, не имея права возразить на их распоряжения. Также они должны были следить за конкурентами и другими представляющими интерес для Хирве и Гаммера людьми и собирать о них информацию.
Для ведения наблюдений группировка использовала GPS-устройства, которые при установке под дно транспортных средств передавали информацию об их передвижениях. То же самое было и со средствами аудио- и видеозаписи, которые могли быть замаскированы под шариковую ручку или автомобильные ключи.
Суд над обвиняемыми продолжится.