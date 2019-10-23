Кормились за счет предприятий общепита

Чтобы финансовый отдел мог заниматься передвижением денег, их, конечно, надо было заработать. Это сделали благодаря нелегальной финансовой деятельности предприятий общепита, которая с целью скрыть следы была переплетена с легальным бизнесом.

Обвинение в принадлежности к преступному объединению предъявлено OÜ Escado Grupp, Restoplus OÜ и Emerana OÜ, которым принадлежат несколько популярных баров и ресторанов в Старом городе. Эти фирмы спонсировали роскошный образ жизни лидеров ОПГ и формировали своего рода кровеносный сосуд, который снабжал банду необходимым для их деятельности кислородом. Согласно обвинениям прокуратуры, по сути Гаммер и Хирве создали в Таллинне свое государство, в котором действовали установленные ими же правила.

В ходе судебного процесса века понести ответственность за свои деяния должны 20 человек, а также два предприятия. И хотя сначала перед судом должны были предстать четыре связанных с Гаммером и Хирве предприятия, на октябрьском открытом заседании суда стало известно, что получившие обвинение фирмы Restoplus OÜ и Emerana OÜ объединились в KTH Capitaliks. Из-за этого обстоятельства их старые названия были удалены из регистра. Это означает, что они не могут быть привлечены к ответственности, так как, согласно закону, юридически невозможно признать трупы в чем-либо виновными.

В суде пояснили, что занимавшаяся оптовой продажей и ранее управляемая Павлом и Ингой Гаммер компания OÜ Emerana и работавшая в той же сфере OÜ Restoplus, которой руководили получившие обвинение в совершении налоговых преступлений Анна Добровольская и Рауль Фельдман, объединились в предприятие KTH Capital. Им управляют сестры Тийна и Кристина Хирв, но еще до сентября этого года собственником числился и Хуберт Хирв.

По оценке прокуратуры, единственная цель слияния заключалась в том, чтобы избежать ответственности.