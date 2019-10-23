Фото: один из самых привлекательных домов в Кадриорге ищет покупателя

От этого ярко-розового объекта трудно оторвать глаз, считает Postimees. Дом привлекателен и снаружи, и внутри. Каждый элемент дорогостоящего интерьера был продуман владельцами дома совместно с дизайнером и гармонично сочетается с архитектурой строения.
Этот ярко-розовый домик площадью 241,1 квадратных метров - одна из достопримечательностей Кадриорга. Он находится около Лебединого пруда, реновирован в 2007 года и с нетерпением ждет новых хозяев.
На первом этаже находятся: прихожая, большая гостиная, кухня, две спальни, ванная, туалет, большая гардеробная, котельная и подсобные помещения. На втором этаже располагается просторный кабинет с камином, большая спальня с балконом, ванная, туалет и баня.
А подробности можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.