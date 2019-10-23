Фото: один из самых привлекательных домов в Кадриорге ищет покупателя

От этого ярко-розового объекта трудно оторвать глаз, считает Postimees. Дом привлекателен и снаружи, и внутри. Каждый элемент дорогостоящего интерьера был продуман владельцами дома совместно с дизайнером и гармонично сочетается с архитектурой строения.