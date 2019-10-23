Ср, 23.10.2019
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  • Фото: один из самых привлекательных домов в Кадриорге ищет покупателя

Фото: один из самых привлекательных домов в Кадриорге ищет покупателя

ФОТО: KV.EE

От этого ярко-розового объекта трудно оторвать глаз, считает Postimees. Дом привлекателен и снаружи, и внутри. Каждый элемент дорогостоящего интерьера был продуман владельцами дома совместно с дизайнером и гармонично сочетается с архитектурой строения.

Этот ярко-розовый домик площадью 241,1 квадратных метров - одна из достопримечательностей Кадриорга. Он находится около Лебединого пруда, реновирован в 2007 года и с нетерпением ждет новых хозяев. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся: прихожая, большая гостиная, кухня, две спальни, ванная, туалет, большая гардеробная, котельная и подсобные помещения. На втором этаже располагается просторный кабинет с камином, большая спальня с балконом, ванная, туалет и баня.

ФОТО: KV.EE

А подробности можно найти на странице портала недвижимости KV.EE

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