Репс: реформа высшего образования достигла своей цели

Министр Майлис Репс отметила, что на бесплатных учебных местах сейчас обучается больше студентов, чем до реформы. «Мы видим и то, что студенты быстрее заканчивают вузы и реже бросают учебу, – сказала Репс. – Изучаемое стало больше соответствовать потребностям рынка труда, и определенную влияние на это оказала и возможность получить профессиональные стипендии. Доля студентов в сферах инфотехнологий и здравоохранения возросла, а в области управления, предпринимательства и юриспруденции сократилась. При этом нам по-прежнему следует прилагать усилия для того, чтобы больше молодых людей делали выбор в пользу профессии учителя или инженера».

С учетом общего сокращения числа студентов, обучающихся бесплатно студентов сейчас на 6% больше, чем до реформы, в 2012/2013 учебном году, и на 20% больше, чем десять лет назад. Общее количество студентов за последние десять лет сократилось почти на треть, в первую очередь это связано с демографической ситуацией.

Доля учащихся, прерывающих обучение, сократилась с 15,6% в 2013 году до 13,6% в 2018 году. Доля учащихся, заканчивающих учебу в номинальный срок, возросла с 43,2% в 2016 году до 52,7% в 2019 году.

Министерство образования и науки не согласно с общим выводом Госконтроля о том, что ситуация с соответствием образования рынку труда не улучшилась. В результате реформы уменьшилась доля студентов, обучающихся на специальностях, связанных с бизнесом, управлением и юриспруденцией. При этом увеличился набор на некоторые специальности, выпускники которых пользуются большим спросом на рынке труда. Удвоилось количество студентов в сфере инфотехнологий – если в 2018/2019 году в сфере ИТ училось 10% студентов, то в 2008/2009 году их было всего 5%. Доля студентов в сфере здравоохранения увеличилась на треть – в 2018/2019 учебном году в этой области учились 12% студентов, тогда как в 2008/2009 году – 9%.

Министерство не поддерживает возврат к дореформенной организации высшего образования, когда часть студентов могла учиться бесплатно, а у вузов отсутствовала возможность создания платных учебных мест в зависимости от спроса.