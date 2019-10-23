Успешная бельгийская параспортсменка добровольно рассталась с жизнью

Вервоорт, выигравшая на Паралимпийских играх в Лондоне золото и серебро и в Рио серебро и бронзу, страдала от неизлечимого дегенеративного мышечного заболевания. Болезнь причиняла спорстменке огромные страдания, боль и судороги, не позволяя полноценно спать.

Эвтаназия в Бельгии разрешена, Вервоорт подписала соответствующие бумаги еще в 2008 году. После Паралимпийских игр в Рио спортсменка дала понять, что в ближайшем будущем воспользуется своим правом на уход из жизни. "Это даст мне возможность отдохнуть. Я точно знаю, когда настанет это время. Все необходимые бумаги уже оформлены", - заявила несколько лет назад Вервоорт.