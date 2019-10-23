Ср, 23.10.2019
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Успешная бельгийская параспортсменка добровольно рассталась с жизнью

Марике Верворт.

ФОТО: Jason Cairnduff/REUTERS

Бельгийская спортсменка Мариеке Вервоорт, завоевавшая на Паралимпийских играх четыре медали, добровольно рассталась с жизнью, передает Postimees.

Вервоорт, выигравшая на Паралимпийских играх в Лондоне золото и серебро и в Рио серебро и бронзу, страдала от неизлечимого дегенеративного мышечного заболевания. Болезнь причиняла спорстменке огромные страдания, боль и судороги, не позволяя полноценно спать.

Эвтаназия в Бельгии разрешена, Вервоорт подписала соответствующие бумаги еще в 2008 году. После Паралимпийских игр в Рио спортсменка дала понять, что в ближайшем будущем воспользуется своим правом на уход из жизни. "Это даст мне возможность отдохнуть. Я точно знаю, когда настанет это время. Все необходимые бумаги уже оформлены", - заявила несколько лет назад Вервоорт.

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