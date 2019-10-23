Что дала реформа высшего образования? Студенты работать меньше не стали, а иностранцев стало больше

Госконтроль считает, что результаты проведенного в 2013 году перехода на бесплатное высшее образование и сопутствующей этому реорганизации оказались недостаточными по сравнению с заявленными целями. Хотя студенты оканчивают высшую школу быстрее и меньше прерывают учебу, возможности вузов по получению дополнительного дохода сократились, и модель финансирования высшего образования не соответствует современным условиям.
«Начавшаяся в 2013 году реформа известна в обществе как «реформа бесплатного высшего образования», но за этим заголовком может остаться без внимания то, какие проблемы необходимо было решить в ходе проведения реформы», дал комментарий государственный контролер Янар Хольм. «Это можно было назвать реформой по обеспечению малообеспеченным молодым людям равного доступа или реформой улучшения результативности обучения».
Хольм указал на то, что по результатам аудита доля поступающих в вузы безработных и членов получающих прожиточное пособие семей по сравнению с дореформенной ситуацией существенно не изменилась. Начало реформы высшего образования пришлось на время, когда потенциальных студентов становилось с каждым годом все меньше, поэтому абсолютное число поступающих в вузы уменьшилось в период 2008−2018 примерно с 17 до 13 тысяч человек. Из населения трудоспособного возраста в 2008 году высшее образование решили получить 2%; в 2012 году 1,81% и с 2013 года 1,6%.
Доля поступивших в вузы среди молодежи в возрасте 18-24 года по сравнению с дореформенным временем выросла на 0,3%. Популярность получило (повторное) поступление в вуз в возрасте 40 лет и старше. Госконтроль рекомендовал разработать дополнительные меры, помогающие лучше доводить соответствующее специальное пособие до целевой группы, поскольку сейчас часть пособий остается нераспределенной.
«Более позитивная картина наблюдается в части окончания вуза за номинальное время, и количество случаев прерывания учебы после проведения реформы уменьшилось», – отметил государственный контролер Хольм. Доля прерывания обучения с учетом всех уровней обучения сократилась с 16,8% в дореформенном 2012 году до 14% в 2017 году. В то же время показатель прерывания обучения находится на одном уровне с периодом 2007–2009. Получатели стипендий и специальных пособий прерывают обучение реже.
Окончание вуза за номинальное время участилось на первой и второй ступени, но на уровне докторантуры показатель ухудшился. Основными причинами, улучшившими показатель окончания вуза за номинальное время, стали введенные реформой более жесткие требования – студент, проходящий обучение с неполной нагрузкой, должен выполнить не менее половины годового объема учебной программы и платить за обучение, а при нахождении в академическом отпуске до сих пор не разрешалось сдавать экзамены по учебным предметам. С нынешнего учебного года вузы сами могут решать, разрешать учиться в академическом отпуске или нет.
После проведения реформы не увеличился прием студентов на те специальности, которых больше всего не хватает на рынке труда. Хотя государство определило специальности, где требуется больше всего дополнительных специалистов, из этих 14 групп учебных программ ожиданиям государства отвечает лишь прием на специальности ИКТ, медицина и здравоохранение. В меньшей степени увеличился прием в группы по специальностям, в отношении которых спрос сокращается. Если до реформы доля платных учебных мест была значительно выше в сфере социальных наук, бизнеса и управления, гуманитарных наук и искусства, а также обслуживания, то после реформы высшего образования увеличились возможности учиться бесплатно и по этим специальностям.
«В отношении многих специальностей, входящих в список специальностей с растущей востребованностью, проблема, если можно так сказать, не в плохой продаже, непривлекательности обучения или его низком качестве, а в том, что зарплаты в этой сфере не являются конкурентоспособными либо отсутствуют реальные рабочие места. Пусть и громкий, но неплатежеспособный спрос не смогут сделать привлекательным для молодежи ни вузы, ни министерство», – отметил Хольм.
Госконтроль рекомендует расширить выплату специальных стипендий, прежде всего, по тем специальностям, в отношении которых спрос на специалистов будет расти. Почти во всех учебных группах, где студенты получают специальную стипендию, число поступающих увеличилось.
Аудит показал, что работа студентов после проведения реформы не сократилась. В 2013 году регулярно работали 50% студентов, а в период 2016–2018, в среднем, 53%. В общей сложности доля работающих студентов составляет за последние десять лет около 2/3. В соответствии с исследованием Eurostudent, в сравнении со странами ЕС больше работающих студентов, чем в Эстонии, насчитывается только в Германии. Уровень прерывания обучения среди работающих студентов выше в группах, где выплаты зарплаты в течение учебного года находятся в интервале 2–7. Более интенсивная работа не обязательно означает, что студент прервет обучение, скорее действует принцип: кто много делает, тот много успевает.
После реформы вузы стали более международными. Прием зарубежных студентов в период 2012–2018 утроился. Росту числа зарубежных студентов способствовало открытие после реформы высшего образования новых учебных программ на английском языке. Наибольшая часть студентов, обучающихся на английском языке, – это зарубежные студенты (в 2017 г. более 70%), и их растущий прием смог несколько компенсировать сокращение числа выпускников гимназий Эстонии. По данным Министерства образования и науки, в Эстонии остается работать немногим более четверти окончивших здесь вуз зарубежных студентов. Доля эстонских студентов, совершающих краткосрочные учебные поездки, возросла с 1,4% в 2015 году до 3,4% в 2018 году, но цель добиться уровня 10% к 2020 году достигнута не будет.
В то же время в ходе проведения аудита выяснилось, что модель финансирования высшего образования не отвечает современным условиям, поскольку ставит рост финансирования высшего образования в излишнюю зависимость от политических настроений в момент времени. «Эстонию захлестнула волна ожидания предложений под грифом «бесплатно», в ожидании которых имеет смысл вспомнить, что, посадив растение, его при необходимости следует еще и поливать», – прокомментировал ситуацию государственный контролер Янар Хольм. Почти все вузы в данной Госконтролю обратной связи посчитали, что поскольку выделенные из госбюджета суммы в последние годы особенно не увеличились, зарплата преподавателей остается неконкурентоспособной. Это может вызвать ухудшение качества обучения.
По словам Хольма, нельзя сказать, что поддержка вузов со стороны государства не увеличилась – перед реформой, т.е. в 2012 году вузам было выделено в общей сложности 85,8 млн евро. К 2018 году сумма достигла 143,9 млн евро. «В ситуации, когда Тартуский университет инициировал обсуждение о введении платы за обучение, Министерство образования и науки должно проанализировать, в каком объеме в вузах сокращено необоснованное дублирование и какие возможности есть у вузов, чтобы уменьшить его еще», – сказал государственный контролер.
Хольм указал, что система результативного финансирования высшего образования, которая составляет до 20% государственных пособий, в действительности не повышает результативность. Выделяемая вузам из госбюджета общая сумма не растет в результате чьей-то успешности, а перераспределяется внутри. Это означает, что вуз получает больше денег только тогда, когда у какого-то другого вуза дела идут плохо.
Госконтроль рекомендует министру образования и науки вместе с вузами не позднее, чем в течение 2020 года разработать расчетные основания и финансовую модель, позволяющие вузам провести сравнительную оценку финансового положения, и Министерство образования и науки сможет на основании этого выяснить, на каких условиях финансирование вузов является устойчивым. «Но важно, чтобы в центре внимания при этом было качество высшего образования и обеспечивался доступ к высшему образованию самых способных молодых людей. Высшее образование Эстонии не может вернуться в дореформенное время, когда можно было пробраться в вуз, так сказать, под академической планкой», – добавил Хольм.
Министр образования и науки Майлис Репс в целом согласилась с выводами аудита и указала, как планируется реализовать рекомендации Госконтроля или какие соответствующие действия уже проводятся в жизнь. Министр подчеркнула, что реализация некоторых рекомендаций, например расширение круга получателей специальной стипендии или возмещение (частичное) затрат на обучение студентам с частичной нагрузкой по специальностям, где есть нехватка специалистов, может рассматриваться при увеличении финансирования вузов со стороны государства.
Министр также указала на то, что в последних заключенных с вузами соглашениях по финансированию все больше учитываются потребности и тенденции рынка труда, и это будет учитываться в дальнейшем по мере дополнения и составления соответствующих анализов и прогнозов.
В отношении финансирования вузов министр отметила, что в соответствии с анализом трендов финансирования последнего десятилетия общая стоимость жизни повышалась быстрее, чем финансирование вузов. Под давление попала, прежде всего, конкурентоспособность зарплат преподавателей, при этом доля расходов на персонал в вузах уже возросла до критической отметки. В то же время министр согласилась с тем, что можно предложить вузам вместе проанализировать расчетные основы устойчивого финансирования вузов, отметив, что речь идет о большой работе, поскольку вузы различаются как по величине, так и по профилю.
Одним из наиболее серьезных препятствий в развитии Эстонского государства и экономики за последнее десятилетие была нехватка работников с необходимыми знаниями и умениями. Проблема не решится сама собой, поскольку население Эстонии сокращается и стареет, и продолжение роста занятости постоянно затрудняется. В течение следующих десяти лет с рынка труда уйдет примерно на 10 000 человек больше, чем придет на него; работников с высшим образованием, прежде всего, по специальностям с высоким спросом будет не хватать примерно 1000 человек в год. Поэтому важно поддерживать самых способных и мотивированных людей в получении (высшего) образования, в т.ч. в обучении по специальностям, где спрос на специалистов на рынке труда самый высокий и будет оставаться таким в ближайшее время, что поможет наилучшим образом реализовать потенциал экономики Эстонии. Доля правительственного сектора в расходах на высшее образование составила в 2017 году 1% от ВВП, т.е. около 239 млн евро.
Уже в 2007 году Европейская организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем анализе поставила вопрос, способна ли тогдашняя организация высшего образования в Эстонии предоставить выпускников вузов испытывающему нехватку рабочей силы и имеющему большой потенциал развития экономическому сектору. Причиной стало то обстоятельство, что в важных для государства сферах вузы не смогли выполнить заказ государства. Например, по специальностям, связанным с естественными и точными науками, которые являются приоритетными для государства, число выпускников было до двух раз меньше ожидаемого. Начались дискуссии, которые привели к принципиальным изменениям в системе высшего образования, т.е. к реформе высшего образования.