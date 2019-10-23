Что дала реформа высшего образования? Студенты работать меньше не стали, а иностранцев стало больше

Хольм указал, что система результативного финансирования высшего образования, которая составляет до 20% государственных пособий, в действительности не повышает результативность. Выделяемая вузам из госбюджета общая сумма не растет в результате чьей-то успешности, а перераспределяется внутри. Это означает, что вуз получает больше денег только тогда, когда у какого-то другого вуза дела идут плохо.

Госконтроль рекомендует министру образования и науки вместе с вузами не позднее, чем в течение 2020 года разработать расчетные основания и финансовую модель, позволяющие вузам провести сравнительную оценку финансового положения, и Министерство образования и науки сможет на основании этого выяснить, на каких условиях финансирование вузов является устойчивым. «Но важно, чтобы в центре внимания при этом было качество высшего образования и обеспечивался доступ к высшему образованию самых способных молодых людей. Высшее образование Эстонии не может вернуться в дореформенное время, когда можно было пробраться в вуз, так сказать, под академической планкой», – добавил Хольм.

Министр образования и науки Майлис Репс в целом согласилась с выводами аудита и указала, как планируется реализовать рекомендации Госконтроля или какие соответствующие действия уже проводятся в жизнь. Министр подчеркнула, что реализация некоторых рекомендаций, например расширение круга получателей специальной стипендии или возмещение (частичное) затрат на обучение студентам с частичной нагрузкой по специальностям, где есть нехватка специалистов, может рассматриваться при увеличении финансирования вузов со стороны государства.

Министр также указала на то, что в последних заключенных с вузами соглашениях по финансированию все больше учитываются потребности и тенденции рынка труда, и это будет учитываться в дальнейшем по мере дополнения и составления соответствующих анализов и прогнозов.

В отношении финансирования вузов министр отметила, что в соответствии с анализом трендов финансирования последнего десятилетия общая стоимость жизни повышалась быстрее, чем финансирование вузов. Под давление попала, прежде всего, конкурентоспособность зарплат преподавателей, при этом доля расходов на персонал в вузах уже возросла до критической отметки. В то же время министр согласилась с тем, что можно предложить вузам вместе проанализировать расчетные основы устойчивого финансирования вузов, отметив, что речь идет о большой работе, поскольку вузы различаются как по величине, так и по профилю.

Одним из наиболее серьезных препятствий в развитии Эстонского государства и экономики за последнее десятилетие была нехватка работников с необходимыми знаниями и умениями. Проблема не решится сама собой, поскольку население Эстонии сокращается и стареет, и продолжение роста занятости постоянно затрудняется. В течение следующих десяти лет с рынка труда уйдет примерно на 10 000 человек больше, чем придет на него; работников с высшим образованием, прежде всего, по специальностям с высоким спросом будет не хватать примерно 1000 человек в год. Поэтому важно поддерживать самых способных и мотивированных людей в получении (высшего) образования, в т.ч. в обучении по специальностям, где спрос на специалистов на рынке труда самый высокий и будет оставаться таким в ближайшее время, что поможет наилучшим образом реализовать потенциал экономики Эстонии. Доля правительственного сектора в расходах на высшее образование составила в 2017 году 1% от ВВП, т.е. около 239 млн евро.

Уже в 2007 году Европейская организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем анализе поставила вопрос, способна ли тогдашняя организация высшего образования в Эстонии предоставить выпускников вузов испытывающему нехватку рабочей силы и имеющему большой потенциал развития экономическому сектору. Причиной стало то обстоятельство, что в важных для государства сферах вузы не смогли выполнить заказ государства. Например, по специальностям, связанным с естественными и точными науками, которые являются приоритетными для государства, число выпускников было до двух раз меньше ожидаемого. Начались дискуссии, которые привели к принципиальным изменениям в системе высшего образования, т.е. к реформе высшего образования.