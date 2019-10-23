Галерея: квартира с кроличьей норой, как из сказки Льюиса Кэрролла

Квартира в пятиэтажке досталась Ирине в наследство. Начиная ремонт, девушка уже знала, что не будет жить здесь постоянно. Сейчас Ирина учится в Лондоне, а в квартире останавливается во время визитов в Москву, любит собирать здесь друзей на домашние вечеринки. Создание интерьера взял на себя брат Ирины, Никита Тележный. Учитывая образ жизни хозяйки, в интерьере появились английские мотивы. Концепцию построили вокруг приключений кэрролловской Алисы, а за основу палитры взяли цвета британского флага.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Никита хорошо знал вкусы сестры и понимал, что пастельным цветам и спокойному интерьеру здесь не место. Ставку сделали на выразительные акценты и яркие цвета: для общественной зоны, включая прихожую, выбрали насыщенный синий. Однотонные текстурные обои удешевили и ускорили ремонт: под них не пришлось идеально выравнивать стены.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Декорировать интерьер картинами в духе сказок Кэрролла — тоже идея Никиты. В прихожей хозяйку и гостей встречает большое полотно с Белым Кроликом. Ассоциации со сказкой усиливает и консоль: круглое основание, по замыслу дизайнера, должно напоминать вход в кроличью нору.

«Эта композиция с картиной, консолью и лампами нравится мне в интерьере больше всего. Моим гостям, похоже, тоже: здесь часто фотографируются», — отмечает Ирина.