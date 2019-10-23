Ср, 23.10.2019
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  • Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше для эстонской зимы

Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше для эстонской зимы

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Зима уже на пороге, поэтому самое время задуматься о смене резины на зимнюю. В сюжете, снятом в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, эксперты постарались сравнить преимущества и недостатки как ламельной, так и шипованной резины, чтобы жителям страны было немного проще определиться с выбором.

Эксперты считают, что шипованную резину стоит покупать, если:

вы живете за городом;

вы часто ездите по второстепенным и не очищенным от снега и льда дорогам;

ваши поездки приходятся на ранее утро или поздний вечер, когда дорожное покрытие может быть скользким;

ваш путь пролегает по дорогам, которые нередко покрываются льдом. Также этот тип резины стоит предпочесть малоопытным водителям.

Нешипованную зимнюю резина, то есть ламельную, имеет смысл покупать, если:

вы в основном ездите в черте города;

ездите по очищенным шоссе;

вы редко оказываетесь на неубранных или обледенелых дорогах;

у вас за плечами имеется достаточный водительский опыт;

вы готовы ехать более спокойно.

Также водителям посоветовали не использовать ламельную резину круглый год, при плюсовой температуре, поскольку это негативно сказывается на управляемости машины и увеличивает тормозной путь. Для поездок в теплое время года стоит предпочесть летнюю резину. Если вернуться к выбору зимней резины, эксперты считают, что в условиях эстонских зим имеет смысл выбирать шипы с V-образным рисунком протектора, так как он лучше отводит влагу и мокрый снег их пятна контакта шины с дорогой.

Перед покупкой приглянувшейся вам модели резины имеет смысл проконсультироваться с продавцом, поскольку новичку довольно легко запутаться во всевозможных маркировках и прочих нюансах. Эксперты едины во мнении: следует выбирать зимние шины, которые имеют маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинкой, а также обращать внимание на состав резиновой смеси. Также имеет смысл приобретать продукцию известных брендов, так как вы сможете быть уверены в том, что шины будут хорошего качества, а также они прошли все необходимые проверки.

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