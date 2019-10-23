Ср, 23.10.2019
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  • Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше подойдет для эстонской зимы

Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше подойдет для эстонской зимы

Зима уже на пороге, поэтому самое время задуматься о смене резины на зимнюю. В сюжете, снятом в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, эксперты постарались сравнить преимущества и недостатки как ламельной, так и шипованной резины, чтобы жителям страны было немного проще определиться с выбором.

Эксперты считают, что шипованную резину стоит покупать, если:

вы живете за городом;

вы часто ездите по второстепенным и не очищенным от снега и льда дорогам;

ваши поездки приходятся на ранее утро или поздний вечер, когда дорожное покрытие может быть скользким;

ваш путь пролегает по дорогам, которые нередко покрываются льдом. Также этот тип резины стоит предпочесть малоопытным водителям.

Нешипованную зимнюю резина, то есть ламельную, имеет смысл покупать, если:

вы в основном ездите в черте города;

ездите по очищенным шоссе;

вы редко оказываетесь на неубранных или обледенелых дорогах;

у вас за плечами имеется достаточный водительский опыт;

вы готовы ехать более спокойно.

Также водителям посоветовали не использовать ламельную резину круглый год, при плюсовой температуре, поскольку это негативно сказывается на управляемости машины и увеличивает тормозной путь. Для поездок в теплое время года стоит предпочесть летнюю резину. Если вернуться к выбору зимней резины, эксперты считают, что в условиях эстонских зим имеет смысл выбирать шипы с V-образным рисунком протектора, так как он лучше отводит влагу и мокрый снег их пятна контакта шины с дорогой.

Перед покупкой приглянувшейся вам модели резины имеет смысл проконсультироваться с продавцом, поскольку новичку довольно легко запутаться во всевозможных маркировках и прочих нюансах. Эксперты едины во мнении: следует выбирать зимние шины, которые имеют маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинкой, а также обращать внимание на состав резиновой смеси. Также имеет смысл приобретать продукцию известных брендов, так как вы сможете быть уверены в том, что шины будут хорошего качества, а также они прошли все необходимые проверки.

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