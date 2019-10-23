Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше подойдет для эстонской зимы

Зима уже на пороге, поэтому самое время задуматься о смене резины на зимнюю. В сюжете, снятом в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, эксперты постарались сравнить преимущества и недостатки как ламельной, так и шипованной резины, чтобы жителям страны было немного проще определиться с выбором.
Эксперты считают, что шипованную резину стоит покупать, если:
вы живете за городом;
вы часто ездите по второстепенным и не очищенным от снега и льда дорогам;
ваши поездки приходятся на ранее утро или поздний вечер, когда дорожное покрытие может быть скользким;
ваш путь пролегает по дорогам, которые нередко покрываются льдом. Также этот тип резины стоит предпочесть малоопытным водителям.
Нешипованную зимнюю резина, то есть ламельную, имеет смысл покупать, если:
вы в основном ездите в черте города;
ездите по очищенным шоссе;
вы редко оказываетесь на неубранных или обледенелых дорогах;
у вас за плечами имеется достаточный водительский опыт;
вы готовы ехать более спокойно.
Также водителям посоветовали не использовать ламельную резину круглый год, при плюсовой температуре, поскольку это негативно сказывается на управляемости машины и увеличивает тормозной путь. Для поездок в теплое время года стоит предпочесть летнюю резину. Если вернуться к выбору зимней резины, эксперты считают, что в условиях эстонских зим имеет смысл выбирать шипы с V-образным рисунком протектора, так как он лучше отводит влагу и мокрый снег их пятна контакта шины с дорогой.
Перед покупкой приглянувшейся вам модели резины имеет смысл проконсультироваться с продавцом, поскольку новичку довольно легко запутаться во всевозможных маркировках и прочих нюансах. Эксперты едины во мнении: следует выбирать зимние шины, которые имеют маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинкой, а также обращать внимание на состав резиновой смеси. Также имеет смысл приобретать продукцию известных брендов, так как вы сможете быть уверены в том, что шины будут хорошего качества, а также они прошли все необходимые проверки.