Шипованная или ламельная? Эксперты рассказали, какая резина лучше подойдет для эстонской зимы

Эксперты считают, что шипованную резину стоит покупать, если:

вы живете за городом;

вы часто ездите по второстепенным и не очищенным от снега и льда дорогам;

ваши поездки приходятся на ранее утро или поздний вечер, когда дорожное покрытие может быть скользким;

ваш путь пролегает по дорогам, которые нередко покрываются льдом. Также этот тип резины стоит предпочесть малоопытным водителям.

Нешипованную зимнюю резина, то есть ламельную, имеет смысл покупать, если:

вы в основном ездите в черте города;

ездите по очищенным шоссе;

вы редко оказываетесь на неубранных или обледенелых дорогах;

у вас за плечами имеется достаточный водительский опыт;

вы готовы ехать более спокойно.

Также водителям посоветовали не использовать ламельную резину круглый год, при плюсовой температуре, поскольку это негативно сказывается на управляемости машины и увеличивает тормозной путь. Для поездок в теплое время года стоит предпочесть летнюю резину. Если вернуться к выбору зимней резины, эксперты считают, что в условиях эстонских зим имеет смысл выбирать шипы с V-образным рисунком протектора, так как он лучше отводит влагу и мокрый снег их пятна контакта шины с дорогой.