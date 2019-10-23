Ср, 23.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Продается приключение: возьмите эту дачу с собой!

ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу дача может находиться где угодно, а не только в Рапласком уезде, где она сейчас находится, пишет Postimees. 

Дачу на колесах, а вернее - фургон, стоящий на бетонных блоках, можно перевезти куда угодно. Домик трехкомнатный, довольно просторный, подходящий для семейного отдыха. Размер домика - 3,5 х 10,5 метров. 

ФОТО: KV.EE

Внутри имеются: кухня-гостиная, две спальни, туалет и душевая. Установлена новая крыша, имеется возможность подключения к электро- и водоснабжению. Пол хорошо утеплен. 

ФОТО: KV.EE

Дача полностью меблирована, и буквально все, что есть внутри, включено в цену. Покупателю остается только перевезти домик на свой участок. 

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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