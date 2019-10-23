Многие жители Эстонии по-прежнему не знают одного из самых важных правил дорожного движения

Хотя правила движения на парковках не отличаются от обычных, люди часто упускают из виду, что на парковках часто действует «правило правой руки», а также важно показывать поворот и учитывать, что и на парковках существуют различные направления движения.
Наиболее частой причиной возникновения ущербов на парковке является заезд на парковочное место или выезд с него, в том числе при движении задним ходом, при котором повреждается другое припаркованное транспортное средство. Происходят также наезды проезжающего автомобиля на припаркованный, и нередко припаркованный автомобиль получает повреждение дверью соседнего автомобиля. На парковках торговых центров люди, как правило, спешат, движутся в местах с ограниченной видимостью, не пользуются посторонней помощью, или даже паркуются в непредусмотренном месте.
Распространенные повреждения на парковках
1. Движение транспортных средств задним ходом одновременно.
2. Открывание двери транспортного средства, не убедившись в безопасности, чем наносится ущерб проезжающей машине.
3. Наезд на парковке торгового центра на оставленную торговую тележку, которая, в свою очередь, накатывается на припаркованное транспортное средство.
Кто возмещает ущерб?
Авария на парковке является страховым случаем, поскольку это место, предназначенное для движения транспортных средств. Дорожным страхованием вашего транспортного средства покрывается ущерб, нанесенный вами другому транспортному средству. Собственный ущерб виновника покрывается страховкой каско (при ее наличии).
"В случае, если виновник покинул место происшествия, а вы обнаружили на автомобиле царапины или вмятины, поможет лишь наличие страховки каско", – комментирует Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. К сожалению, таких случаев происходит больше, чем могло бы быть. Благодаря помощи свидетелей или установленным на парковке камерам, виновника зачастую все же удается найти. Виновник могут оштрафовать за покидание места происшествия или, например, временно лишен права управлять транспортным средством. Кроме того, страховая компания предъявит виновнику регрессное требование в размере возмещенного ущерба, а страховая компания, выдавшая страховку каско на автомобиль виновника, имеет право отказать в возмещении ущерба.