Недалеко от Лондона обнаружен грузовик с 39 трупами

Тела были обнаружены в грузовом автомобиле в промышленном парке Уотерглейд в 1.40 по местному времени. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, выходец из Северной Ирландии, пишет Postimees.

Подробности преступления выясняются. Сейчас идет процедура опознания погибших, как признается полицейский Эндрю Маринер, это может занять много времени.