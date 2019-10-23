Недалеко от Лондона обнаружен грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании полицейские обнаружили этим утром тела 39 человек.
Тела были обнаружены в грузовом автомобиле в промышленном парке Уотерглейд в 1.40 по местному времени. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, выходец из Северной Ирландии, пишет Postimees.
Подробности преступления выясняются. Сейчас идет процедура опознания погибших, как признается полицейский Эндрю Маринер, это может занять много времени.
Полиции известно, что грузовик прибыл из Болгарии и пересек границу с Великобританией в субботу. По предварительным данным в грузовике находились 38 трупов взрослых и одного несовершеннолетнего.