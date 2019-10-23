В Эстонии обнаруживают все больше поддельных евро

За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой «Movie money». Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет полиция на своей странице в Facebook.
Такие купюры используются для киносъемок. Например, если в каком-то фильме герой разбрасывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для такой сцены используются как раз такие «киношные деньги».
Сама по себе банкнота достоинством в 50 евро является наиболее часто подделываемой купюрой, поэтому, если к вам на руки попадает 50 евро, такую «бумажку» нужно тщательно проверить.
Как отличить реквизит от настоящей купюры:
· На «киношных» деньгах нет многих защитных элементов, которые всегда есть на настоящих деньгах, например, нет голограмм.
· На настоящей купюре под флагом Европейского Союза стоит подпись президента Европейского центрального банка – «Mario Draghi», а не «Movie Money».
· На «киношную» купюру нанесен текст на английском языке, что это не платежное средство и купюра используется в качестве реквизита для киносъемок.
Если вам часто приходится иметь дело с наличными деньгами, полиция советует обратить внимание на эту информацию: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.et.html