В Эстонии обнаруживают все больше поддельных евро

Такие купюры используются для киносъемок. Например, если в каком-то фильме герой разбрасывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для такой сцены используются как раз такие «киношные деньги».

Сама по себе банкнота достоинством в 50 евро является наиболее часто подделываемой купюрой, поэтому, если к вам на руки попадает 50 евро, такую «бумажку» нужно тщательно проверить.

Как отличить реквизит от настоящей купюры:

· На «киношных» деньгах нет многих защитных элементов, которые всегда есть на настоящих деньгах, например, нет голограмм.

· На настоящей купюре под флагом Европейского Союза стоит подпись президента Европейского центрального банка – «Mario Draghi», а не «Movie Money».

· На «киношную» купюру нанесен текст на английском языке, что это не платежное средство и купюра используется в качестве реквизита для киносъемок.