Макгрегор планирует реванш с Нурмагомедовым

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. «Многие переоценивают его навыки ведения борьбы, но недооценивают его удары. На это мы обратим внимание во время подготовки к реваншу. Я победил его тогда в третьем раунде, но было поздно. Мне нужно во многом прибавить, чтобы его победить. Я несколько раз пересматривал поединок, анализировал его, думал, в чём мы просчитались в тренировочном лагере, что пошло не так в бою. Рано или поздно мы вернёмся к этому вопросу», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.