Илон Маск опубликовал первый твит через систему спутникового интернета Starlink

"Отправляю этот твит через космос при помощи спутника Starlink", – написал Маск. "Ух ты, сработало!" – ответил он затем на первую запись.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2019 г.

Напомним, SpaceX запустила первые 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink в мае этого года. Ранее компания получила разрешения Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. Ранее сообщалось, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.

В сентябре ошибка в работе дежурной системы оповещения SpaceX едва не привела к столкновению спутника Starlink с аппаратом дистанционного зондирования земли Aeolus.