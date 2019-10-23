Увязший в долгах топовый ночной клуб Таллинна на грани банкротства

По данным Коммерческого регистра у фирмы Vabank OÜ, владеющей клубом, налоговый долг почти 20 000 евро, а также несколько тысяч евро задолженности перед партнерами.

Из официальных документов следует, что несколько требований по задолженностями уже попали в руки судебным исполнителям, которые арестовали банковские счета Vabank.

Оборот Vabank OÜ начиная с 2015 года стабильно рос, но прибыли ночной клуб не видел. В 2017 году ущерб составил 80 тысяч евро. Отчет за минувший год фирма не представила.

Рынок изменился

Действовавший недалеко от улицы Харью ночной клуб прекратил работу в феврале этого года. Гендиректор Тимо Тирс сказал тогда, что, несмотря на популярность, рынок за последние восемь лет изменился, и закрытие клуба оправдано.

«Приятно признавать, что за все эти годы мы смогли создать базу лояльных клиентов. Не исключено, что в будущем мы станет вновь предлагать позитивные эмоции новым, усовершенствованным способом».

Членами правления Vabank являются Свен Кавальд и Тимо Тирс.