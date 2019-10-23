Пожар, в котором погиб ребенок, начался из-за использования открытого огня

Центр тревоги получил сообщение о вспыхнувшем в деревянном доме пожаре во вторник, в 9.29. К моменту прибытия спасателей языки пламени вырывались из окон, а дом был объят пламенем. В пожаре погиб семилетний ребенок.

Находившегося в доме второго, пятилетнего ребенка и взрослых доставили в больницу. Пожар удалось потушить в 11.30.

По предварительным оценкам следователей Спасательного департамента, причина возгорания связана с использованием в жилых помещениях открытого огня, в результате чего загорелся кухонный шкаф. В доме имелся работающий дымовой датчик.