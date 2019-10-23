Пожар, в котором погиб ребенок, начался из-за использования открытого огня

Пожар на Муху, унесший во вторник утром жизнь ребенка, начался из-за использования открытого огня в жилом помещении, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Центр тревоги получил сообщение о вспыхнувшем в деревянном доме пожаре во вторник, в 9.29. К моменту прибытия спасателей языки пламени вырывались из окон, а дом был объят пламенем. В пожаре погиб семилетний ребенок.
Находившегося в доме второго, пятилетнего ребенка и взрослых доставили в больницу. Пожар удалось потушить в 11.30.
По предварительным оценкам следователей Спасательного департамента, причина возгорания связана с использованием в жилых помещениях открытого огня, в результате чего загорелся кухонный шкаф. В доме имелся работающий дымовой датчик.
Обстоятельства случившегося выяснятся в ходе расследования уголовного дела, которое возбудили по статье Пенитенциарного кодекса о причинении смерти по неосторожности.