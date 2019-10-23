Eesti Energia: в будущем – возможно, но пока это слишком дорого

По словам руководителя по связям с общественностью в области развития Леннарта Компа, Eesti Energia постоянно общается с учеными и лучшими специалистами в своей области, чтобы быть в курсе инновационных идей, решений и технологий. «В сотрудничестве с учеными мы постоянно ищем возможности подойти ближе к экономике, основанной на принципе углеродной нейтральности, и в сланцевой промышленности, и в секторе энергетики в целом, - отметил Комп. - Сфера исследований Аллы Шогеновой нам знакома, и в последние десять лет мы неоднократно общались с ней на эту тему. В последний раз – этой весной, когда мы пригласили ее представить ее точно сформулированную идею в бизнес-инкубаторе Eesti Energia, где в результате тщательного анализа будет установлено, какова ее коммерческая перспектива».

Энергетическая компания отмечает, что целостное работающее решение по улавливанию и хранению СО2 должно содержать три критических компонента: 1) улавливание СО2, т.е. его отделение от выбрасываемых газов; 2) транспортировку уловленного СО2; 3) долгосрочное хранение уловленного СО2. При этом теоретическая работа Шогеновых сосредоточивается на последней части, геологическом хранении, т.е. уводе СО2 под землю, где он может долгосрочно храниться. «Согласно анализу, проведенному геологическим институтом ТТУ в 2009 году, в Эстонии нет подходящих для этого геологических условий, таким образом, СО2 пришлось бы транспортировать в какую-то другую страну, где необходимые условия имеются. Для транспортировки уловленного и сжиженного СО2 потребовалось бы построить очень дорогой трубопровод или создать для этого возможности в виде шоссейного, железнодорожного или морского транспорта, что тоже дорого и, в свою очередь, становится причиной выбросов парниковых газов», - отмечает Eesti Energia.

Кроме того, технология улавливания СО2, по оценке Eesti Energia, пока еще очень дорога, поскольку ее промышленное применение на электростанциях, работающих на фоссильном топливе, практически не распространено. По предварительным оценкам, на один энергоблок пришлось бы очень большая единовременная инвестиция, к которой следует прибавить высокие расходы на оперирование. «В случае новой электростанции инвестиция в нее, включая улавливание СО2, оценивается в 1,5 раза дороже, чем это было бы при инвестировании в подобную обычную электростанцию. В случае переоснащения уже имеющихся электростанций объем инвестиций во многом будет зависеть от состояния электростанции, но будет как минимум того же порядка», - сообщил Комп.

При этом он напомнил, что прямое сжигание сланца для производства электроэнергии уменьшается, поэтому в этом году выбросы СО2 у Eesti Energia уменьшились на 50%. «Наша стратегия предусматривает увеличение производства сланцевого масла. В этом случае количество выбрасываемого СО2 по сравнению с прямым сжиганием сланца в несколько раз меньше. Таким образом, нельзя исключить использование всего решения при производстве сланцевого масла в будущем, если технические решения всех компонентов будут развиваться и станут доступными и экономическими оправданными в промышленном масштабе», - обнадежил он, добавив, что в нынешней ситуации при технологии улавливания, находящейся пока только в стадии развития, а также стоимости транспортировки и хранения, цена произведенного в Эстонии сланцевого масла может оказаться неконкурентоспособной.