Исследование: пенсионная система Эстонии не гарантирует пенсионерам финансового благополучия

Роль и ответственность человека в вопросах своего финансового благополучия после выхода на пенсию должна вырасти, сообщила в среду пресс-служба Центра мониторинга развития.
Пенсионная система Эстонии достаточно жизнестойкая, но она не гарантирует будущим пенсионерам финансового благополучия. Для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, люди должны брать на себя бо́льшую ответственность, сообщает исследование Центра мониторинга развития.
При увеличении продолжительности жизни и, соответственно, количества лет, проведенных на пенсии, повышается и ответственность каждого человека в вопросах обеспечения своего финансового благополучия в преклонном возрасте. Все важнее становятся поддержание собственного здоровья и готовность обучиться чему-то новому или повысить свою профессиональную квалификацию, сообщается в исследовательском проекте Центра мониторинга развития «Финансовое благополучие пожилых жителей Эстонии в будущем». Цель проекта – рассмотреть различные возможности по обеспечению финансового благосостояния для пожилых жителей Эстонии в будущем.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов, комментируя результаты проекта, сказала, что различные факторы развития в совокупности сокращают возможности пенсионной системы по обеспечению достойной пенсии в будущем. Возможности накопительной пенсии также не такие хорошие, как 5–10 лет тому назад. Безрисковые возможности фактически отсутствуют, так как процентные ставки по заемным письмам в развитых государствах негативные или крайне низкие. В то же время ожидания людей относительно своего будущего дохода растут. По их мнению, поставленная перед пенсионной системой цель обеспечить доход в 40 % от последней зарплаты – недостаточная.
Для того, чтобы, например, обеспечить пенсию размером 70% от последней зарплаты, человек, получающий среднюю зарплату, каждый месяц должен инвестировать 18% своего дохода во вторую или третью ступень пенсионного страхования или в иные активы. «К сожалению, на сегодняшний день у жителей Эстонии нет соответствующих возможностей и навыков. Нет и заинтересованности. Например, в 2017 году лишь 2,3% населения Эстонии получало доход с акций, фондов или долговых расписок. Входящие в группу риска пожилые люди и люди с низким уровнем навыков не проявляют особой активности в рамках программ обучения и повышения квалификации», – привела примеры Данилов.
Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского проекта Йоханна Валлисту отметила, что со всеми тремя ступенями пенсионного страхования в Эстонии связаны свои риски.
Первой ступени пенсионного страхования (финансируется повседневно) в первую очередь угрожает рост числа иждивенцев, так как продолжительность жизни увеличивается. «Повышение пенсионного возраста позволяет облегчить ситуацию, но предполагает, что продолжительность здоровой жизни тоже должна увеличиться. Чего, к сожалению, в нужном темпе не происходит», – сказала Валлисту. Фактором риска также являются сокращения поступлений социального налога, так как люди все чаще работают на себя. Угрозу представляет и замедленный рост экономики.
Обязательная накопительная пенсия, т.е. II ступень пенсионного страхования, находится под угрозой из-за сильно ограниченного числа безопасных активов в мире на протяжении длительного времени. «Частично эту проблему можно решить, если использовать новые финансовые технологии и более эффективно руководить активами. Это позволяет сократить стоимость управления пенсионными фондами», – сказала Валлисту.
Факторами риска для добровольной накопительной пенсии (III ступень пенсионного страхования) являются как сильно ограниченное число безопасных активов в мире на протяжении длительного времени, так и конфликт между я-настоящим и я-будущим: люди при накоплении пенсии ведут себя нерационально.
«Таким образом, в будущем, скорее всего, пенсии будут более гибкими. Расширится и понятие преклонного возраста. Люди будут дольше работать и вносить свой вклад в общество», – подытожила Валлисту.
Центр мониторинга развития выработал три сценария, которые представляют финансовое положение вышедших в 2050 году на пенсию людей, проработавших всю жизнь и получавших среднюю зарплату. Каждый сценарий рассматривает разные пенсионные системы и разные общественные мнения о роли пожилых, которые влияют на возможности их участия в рынке труда. Сценарии помогают представить свое будущее и понять, как расценивать преклонный возраст и какие могут быть ожидания в отношении финансового благополучия в пенсионном возрасте, чтобы уже сейчас можно было принять правильные решения.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр мониторинга развития проводит исследования на разные темы. Цель их – анализировать долгосрочное развитие общества и выявлять новые тенденции и направления развития. По результатам всех исследований описывается текущая ситуация, а результаты уже проведенных исследований систематизируются. При необходимости проводятся дополнительные исследования. Финальная цель исследовательских проектов – представить альтернативные сценарии развития, возможные в исследуемой области.