Исследование: пенсионная система Эстонии не гарантирует пенсионерам финансового благополучия

Пенсионная система Эстонии достаточно жизнестойкая, но она не гарантирует будущим пенсионерам финансового благополучия. Для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, люди должны брать на себя бо́льшую ответственность, сообщает исследование Центра мониторинга развития.

При увеличении продолжительности жизни и, соответственно, количества лет, проведенных на пенсии, повышается и ответственность каждого человека в вопросах обеспечения своего финансового благополучия в преклонном возрасте. Все важнее становятся поддержание собственного здоровья и готовность обучиться чему-то новому или повысить свою профессиональную квалификацию, сообщается в исследовательском проекте Центра мониторинга развития «Финансовое благополучие пожилых жителей Эстонии в будущем». Цель проекта – рассмотреть различные возможности по обеспечению финансового благосостояния для пожилых жителей Эстонии в будущем.

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов, комментируя результаты проекта, сказала, что различные факторы развития в совокупности сокращают возможности пенсионной системы по обеспечению достойной пенсии в будущем. Возможности накопительной пенсии также не такие хорошие, как 5–10 лет тому назад. Безрисковые возможности фактически отсутствуют, так как процентные ставки по заемным письмам в развитых государствах негативные или крайне низкие. В то же время ожидания людей относительно своего будущего дохода растут. По их мнению, поставленная перед пенсионной системой цель обеспечить доход в 40 % от последней зарплаты – недостаточная.

Для того, чтобы, например, обеспечить пенсию размером 70% от последней зарплаты, человек, получающий среднюю зарплату, каждый месяц должен инвестировать 18% своего дохода во вторую или третью ступень пенсионного страхования или в иные активы. «К сожалению, на сегодняшний день у жителей Эстонии нет соответствующих возможностей и навыков. Нет и заинтересованности. Например, в 2017 году лишь 2,3% населения Эстонии получало доход с акций, фондов или долговых расписок. Входящие в группу риска пожилые люди и люди с низким уровнем навыков не проявляют особой активности в рамках программ обучения и повышения квалификации», – привела примеры Данилов.

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского проекта Йоханна Валлисту отметила, что со всеми тремя ступенями пенсионного страхования в Эстонии связаны свои риски.

Первой ступени пенсионного страхования (финансируется повседневно) в первую очередь угрожает рост числа иждивенцев, так как продолжительность жизни увеличивается. «Повышение пенсионного возраста позволяет облегчить ситуацию, но предполагает, что продолжительность здоровой жизни тоже должна увеличиться. Чего, к сожалению, в нужном темпе не происходит», – сказала Валлисту. Фактором риска также являются сокращения поступлений социального налога, так как люди все чаще работают на себя. Угрозу представляет и замедленный рост экономики.