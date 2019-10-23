Повышение минималки по-прежнему под вопросом: вся надежда на госпримирителя

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон в среду сказал, что общество ожидало бы заключения договора по минимальной зарплате к концу ноября.

"Мы просим помощи государственного примирителя в достижении соглашения. Процедура его участия предусматривает общение с обеими сторонами и выдвижение окончательного предложения, с которым сторонам проще согласиться", - сказал Петерсон.

Делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей в конце августа договорились о том, что минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 38 евро, согласно этой программе, минимальная зарплата с 1 января должна была бы составить 578 евро в месяц, то есть 3,44 евро в час.

Однако профсоюзы считают, что этого все-таки недостаточно.

Как отметил исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, отказ профсоюзов от уже достигнутой договоренности по повышению минимальной зарплаты в следующем году на 7 процентов достоен сожаления.

Сейчас минимальная зарплата в месяц с полной занятостью составляет в Эстонии 540 евро, а минимум почасовой оплаты - 3,21 евро.

О минимальной зарплате в масштабах всего государства переговоры ведут социальные партнеры - представляющий работодателей страны Центральный союз работодателей и представляющий работников Центральный союз профсоюзов Эстонии.