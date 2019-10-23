Из-за ремонта существенно меняется расписание движения поездов

В результате продвижения ремонтных работ на западном направлении, с воскресенья, 27 октября, изменится время отправления нескольких рейсов. «Наибольшую внимательность следует проявлять при поездках в направлении Рийзипере, где в дополнение к изменяющемуся расписанию движения, на отдельных рейсах между Вазалемма и Рийзипере будет необходимо воспользоваться также подменным автобусом», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. «С воскресенья мы вновь сможем ездить в Клоогаранна, но в некоторых случаях на участке Клоога-Клоогаранна по-прежнему будет курсировать автобус».

Ремонт на юго-западном направлении будет завершен, и с 27 октября пассажиры на Рапла, Тюри и Вильянди будут обслуживаться по обычному расписанию. Подменные автобусы использоваться не будут.

Переход на зимнее время вызовет изменения в расписании движения международных пассажирских поездов, что, в свою очередь, обусловит изменения во времени отправления поездов в Нарву и Аэгвийду. «Самые большие изменения вводятся на Нарвском маршруте, на котором утренний поезд Таллинн-Нарва и дневной экспресс Нарва-Таллинн будут отправляться на час позже; также небольшие изменения ожидаются на маршрутах в Аэгвийду и Койдула», – сказал Конго.

Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron; в ближайшее время она также будет вывешена на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.