Коррупционный скандал у Зеленского: взятки по 30 000 долларов за голосование в Раде и проверки полиграфом

«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию „Слуга Народа“ и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь», - написал глава государства в своем Facebook.

Президент Украины отметил, что он «в курсе всех событий» и «держит руку на пульсе». «Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины», - подчеркнул Зеленский.

Поэтому он предложил всем членам Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по решению вопросов. И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся», - пообещал глава Украины.

Зеленский отметил, что механизм этот является простым и прозрачным. «А потому - гораздо лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом „Сделаем это вместе!“ Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - значит вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», - резюмировал он.

Как напоминает ТАСС, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду, 23 октября, возбудила дело по факту возможного получения взятки 11 депутатами Верховной рады от «Слуги народа» за голосование против законопроекта. Расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). А САП осуществляет процессуальное руководство.

В ведомстве напомнили, что в украинских СМИ ранее была обнародована информация о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики из президентской партии «Слуга народа» якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной рады.

Дело зарегистрировано по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.