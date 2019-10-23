Коррупционный скандал у Зеленского: взятки по 30 000 долларов за голосование в Раде и проверки полиграфом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады должны пройти проверку на детекторе лжи, чтобы снять с себя подозрения в получении взяток в 30 000 долларов каждый при голосовании по антикоррупционным законам.
«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию „Слуга Народа“ и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь», - написал глава государства в своем Facebook.
Президент Украины отметил, что он «в курсе всех событий» и «держит руку на пульсе». «Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины», - подчеркнул Зеленский.
Поэтому он предложил всем членам Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи.
«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по решению вопросов. И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся», - пообещал глава Украины.
Зеленский отметил, что механизм этот является простым и прозрачным. «А потому - гораздо лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом „Сделаем это вместе!“ Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - значит вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», - резюмировал он.
Как напоминает ТАСС, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду, 23 октября, возбудила дело по факту возможного получения взятки 11 депутатами Верховной рады от «Слуги народа» за голосование против законопроекта. Расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). А САП осуществляет процессуальное руководство.
В ведомстве напомнили, что в украинских СМИ ранее была обнародована информация о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики из президентской партии «Слуга народа» якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной рады.
Дело зарегистрировано по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что пройдет проверку на полиграфе в среду в 20:00. По его словам, депутат от «Слуги» Александр Дубинский также пройдет процедуру проверки.
За что «слуги народа» брали взятки в 30 тысяч долларов
18 октября на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рассматривался законопроект N2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью.
Речь шла об отмене необходимости платить частным электронным площадкам за доступ к единой базе данных отчетов об оценке. Монополистом на рынке электронных площадок Украины является депутат Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, отмечает LIGA.net.
Как сообщил глава комитета Даниил Гетьманцев, в поддержку законопроекта проголосовали лишь пять из 16 «слуг народа». Он назвал это решение «ошибкой, которую сложно объяснить».
Фактически депутаты от «Слуги народа» встали на защиту коррупционной схемы. Они решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИ и гражданином, которая за счет такого паразитирования «вытаскивает из карманов граждан по 1 млн гривень в день», написала в Facebook экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.
Поэому Офис президента Украины настаивает на том, чтобы все депутаты партии «Слуга народа» в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.
Руководство президентской партии намерено встретиться с депутатами, которые входят в финансовый комитет Рады. «Окончательное решение касательно использования полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации», - сообщила в своем Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук.