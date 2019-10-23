Жевать или не жевать? Опытный врач дал важные советы авиапассажирам

Доктор Бен Макфарлейн из Великобритании поделился секретом, который поможет чувствовать себя более комфортно на борту самолета, пишет Turizm. По его словам, многие путешественники жуют жевательную резинку, чтобы избавиться от неприятного ощущения в ушах при взлете и посадке. Однако, специалист опытным путем выяснил, что это может навредить организму человека. Дело в том, что жевание заставляет людей заглатывать лишний воздух. А это в свою очередь вызывает в организме избыток газов, приводящий к вздутию живота и другим неприятным ощущениям. Как отметил врач, избыток газа никогда не доставляет удовольствия, особенно для людей, сидящих рядом с вами.

Кроме того, специалист дал несколько советов, которые помогут легче перенести полет. Так, чтобы избавиться от закладывания ушей, он рекомендует шевелить нижней челюстью и почаще зевать, даже если не хочется. Чтобы не мучиться с животом, врач советует отказаться от употребления до и во время полета газированной воды и шампанского.