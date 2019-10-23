Аэг: Перлинг продолжит исполнять обязанности генпрокурора и после 31 октября

«Это действительно неизбежно, это факт, что в конце следующей недели эти временные рамки закроются и у Лавли Перлинг будет последний рабочий день этого должностного срока. По состоянию на сегодняшний день нужно сказать, что в правительстве не сформировалось консенсуса по тому, чтобы генпрокурором оставалась Лавли Перлинг.

На сегодняшний день позиция правительства по организации работы по-прежнему четко гласит, что решения правительства должны приниматься в порядке консенсуса и основываться на всеобщем одобрении. Так что достаточно вероятно, что после 31 октября Лавли Перлинг хотя бы некоторое время должна будет продолжать исполнять обязанности генпрокурора, поскольку нельзя же, чтобы прокуратура оставалась без руководителя. А дальше, разумеется, нам — правительству, прежде всего мне самому, а затем в сотрудничестве с правительством следует найти дальнейшие решения», - отметил он.

Аэг заявил, что по-прежнему придерживается той же позиции — Лавли Перлинг успешно справилась с задачей руководства госпрокуратурой и всей системой прокуратуры.