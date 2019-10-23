Картина дня: махинации лидеров ОПГ, Таллинн не рад каршерингу и реформа высшего образования

Схема: как жила и чем дышала скрывавшаяся в тени Ратуши преступная группировка

Под видом престижного и находившегося на хорошем счету бара в Старом городе, согласно обвинению Государственной прокуратуры, процветал криминальный бизнес, корни которого уходят в прошлое, на 20 лет назад. Судебный процесс века наконец раскрывает карты деятельности мафии в Таллинне. Читать далее...

Таллинн отказал Citybee в праве бесплатной парковки на городских улицах

Столичная горуправа решила отказать в праве бесплатного пользования городскими зонами платной парковки литовской компании Citybee, которая рассчитывала запустить в Таллинне услугу каршеринга с поминутной тарификацией - когда пользоваться арендуемым автомобилем можно по той же схеме, что и сдаваемыми напрокат электросамокатами. Читать далее...

Увязший в долгах топовый ночной клуб Таллинна на грани банкротства

Закрывший двери в начале этого года таллиннский ночной клуб Vabank ходатайствует о банкротстве через Харьюский уездный суд. Читать далее...

В Эстонии обнаруживают все больше поддельных евро

За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой «Movie money». Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет полиция на своей странице в Facebook. Читать далее...

Недалеко от Лондона обнаружен грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании полицейские обнаружили этим утром тела 39 человек. Читать далее...

Большая неразбериха в научном мире: ученые не знают получат ли они зарплату, когда и в каком объеме

Государство хочет резко изменить правила игры в финансировании науки. Кого-то сократят, кого-то станет больше. А ученые не знают ничего, поскольку решения принимаются в дальних комнатах министерств. Читать далее...

Eesti Energia: в будущем – возможно, но пока это слишком дорого

На прошлой неделе Rus.Posimees писал о технологии, позволяющей, с точки зрения ученых ТТУ, решить проблему эстонской сланцевой энергетики и сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Мы спросили в Eesti Energia, не считают ли они целесообразным вернуться к этой теме в свете новых научных данных и обещания правительства сделать Эстонию климатически нейтральной к 2050 году. Читать далее...

Исследование: пенсионная система Эстонии не гарантирует пенсионерам финансового благополучия

Роль и ответственность человека в вопросах своего финансового благополучия после выхода на пенсию должна вырасти, сообщила в среду пресс-служба Центра мониторинга развития. Читать далее...

СМИ: США сымитировали бомбардировку Крыма

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. Читать далее...

Рейтинги партий: реформисты опережают ближайших конкурентов более чем на 10 процентов

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайших конкурентов превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Мужчина, напавший на детей в школе, пошел на сделку с прокуратурой

Мужчина, в конце мая применивший насилие по отношению к ученикам силламяэской Ваналиннаской основной школы, пошел на сделку со следствием. Читать далее...

Врач о грядущем кризисе: людям предлагают ездить к семейному врачу за 160 километров

Что является причиной нехватки семейных врачей в регионах, и как переломить ситуацию. Читать далее...

Смотрите, каким будет в скором будущем Старый порт Таллинна

Исходя из результатов состоявшегося международного конкурсa идей, акционерное общество Tallinna Sadam представило Таллиннской городской управе ходатайство об инициировании детальных планировок территории Старого порта. Читать далее...

Что дала реформа высшего образования? Студенты работать меньше не стали, а иностранцев стало больше