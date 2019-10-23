Таллинн отказал Citybee в праве бесплатной парковки на городских улицах

«Горуправа считает, что клиентами этой услуги в основном будут нынешние пользователи общественного транспорта, потому что у тех, кто уже сейчас ездят на собственном автомобиле, потребность в такой услуге отсутствует. Идея пересадить людей из общественного транспорта в автомобили никак не относится к экологичному и направленному в будущее мышлению», - сказал вице-мэр Калле Кландорф, добавив, что, в отличие от такси, такие автомобили будут начинать поездку с холодным двигателем, усиливая загрязнение окружающей среды.