Таллинн отказал Citybee в праве бесплатной парковки на городских улицах

Столичная горуправа решила отказать в праве бесплатного пользования городскими зонами платной парковки литовской компании Citybee, которая рассчитывала запустить в Таллинне услугу каршеринга с поминутной тарификацией - когда пользоваться арендуемым автомобилем можно по той же схеме, что и сдаваемыми напрокат электросамокатами, передает Rus.ERR.
В распространенном 23 октября сообщении таллиннские власти обосновали это решение соображениями экологии: «Появление 135 сдаваемых в аренду автомобилей в центре Таллинна не поддерживает курс на экологичное передвижение по городу».
«Горуправа считает, что клиентами этой услуги в основном будут нынешние пользователи общественного транспорта, потому что у тех, кто уже сейчас ездят на собственном автомобиле, потребность в такой услуге отсутствует. Идея пересадить людей из общественного транспорта в автомобили никак не относится к экологичному и направленному в будущее мышлению», - сказал вице-мэр Калле Кландорф, добавив, что, в отличие от такси, такие автомобили будут начинать поездку с холодным двигателем, усиливая загрязнение окружающей среды.
По оценке Транспортного департамента, 135 сдаваемых в аренду автомобилей сделают движение в центре города более интенсивным, такие автомобили будут чаще попадать в ДТП, а также отберут часть парковочных мест у частных автомобилистов.