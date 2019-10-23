Покупать жилье становится все тяжелее: кредитование дорожает

В сентябре средняя процентная ставка предпринимательских кредитов составляла 3,5 процента — это рекордно высокий за последние годы показатель. Средняя процентная ставка жилищных кредитов составляла 2,6 процента, отметил в пресс-релизе экономист Банка Эстонии Райдо Краавик.

«Последние полгода остаток банковский кредитов и лизинга предприятий удерживался на уровне 9,5 млрд евро. За год он вырос на 4,6 процента. Кредитный портфель вырос во многом благодаря отдельным крупным кредитам энергетического сектора», - сказал Краавик.

Он добавил, что в сентябре гораздо больше долгосрочных кредитов было выдано и промышленному сектору, хотя прогнозы роста этого сектора в последние месяцы стали довольно пессимистичными.

По словам экономиста, замедление экономического роста и рост процентных ставок жилищных кредитов не сократили спрос на кредиты со стороны домохозяйств. Это объясняется по-прежнему быстрым ростом зарплат и обусловленным им высоким чувством уверенности. Остаток жилищных кредитов составляет 7,9 млрд евро, его годовой рост удерживается на уровне 7 процентов.

За последние месяцы новых жилищных кредитов было выдано несколько больше, чем за первое полугодие. Сумма лизинга автомобилей в сентябре была на 5 процентов выше в годовом сравнении — это значит, что бывший крайне быстрым рост замедлился, но автомобили по-прежнему активно берут в лизинг.

«Хотя процентные ставки на депозиты удерживаются на низком уровне, люди по-прежнему предпочитают хранить сбережения в форме банковского депозита. Всего семьи держат в банках около 8 млрд евро, что на десть процентов больше в годовом сравнении. В сентябре депозиты предприятий несколько сократились и теперь составляют 6,7 млрд евро», - отметил Краавик.

В третьем квартале прибыль банковского сектора до вычета налогов составила 73 млн евро — на 8 процентов меньше в годовом сравнении. Административные затраты выросли, а выручка от платы за обслуживание была ниже.