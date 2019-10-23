Чем известнее сеть общепита, тем меньше она доверяет эстонцам

В апреле 1995 года на улице Виру в Старом городе Таллина собрались знаменитости и журналисты, чтобы торжественно - с тортом и шампанским - открыть первый в Эстонии ресторан McDonald's . Обычный гамбургер в то время стоил 9 крон, а чизбургер - 11 крон.

«Я помню, что самые большие танцы вокруг открытия ресторана заключались в том, как один господин противозаконным образом купил себе в порядке отчуждения дом на улице Виру и перепродал его компании McDondald's. Кто-то еще говорил, что это неподходящее место для McDondald's, и мы должны следить, чтобы на улице Виру были приличные заведения», - вспоминает присутствовавший на открытии Юри Мыйз. По тогдашним оптимистичным прогнозам ожидалось, что в первый рабочий день, 29 апреля, ресторан обслужит до 20 000 клиентов.

Теперь, почти четверть века спустя, в этом году в Таллинне открывается ресторан сети Burger King, крупнейшего конкурента McDonald's. О его приходе долго ходили слухи, а после того, как Tallink открыл на борту своего судна первый ресторан, голоса стали громче. На вопрос, почему было принято решение открыть ресторан на суше прямо сейчас, глава компании Пааво Ныгене загадочно ответил, что все происходит тогда, когда должно произойти.

«Tallink всегда говорил, что мы смотрим вокруг и ищем возможности для расширения как своей основной деятельности на море, так и бизнеса на суше. Поэтому нет смысла искать связь между приходом Burger King на материк и конкретным временным периодом», - сказал Ныгене. Он добавил, что Tallink вместе с владельцем франшизы пришли к выводу, что сейчас время подходящее, и в ближайшие годы страны Балтии будут покрыты ресторанами Burger King.

КОММЕНТАРИЙ: Крупные сети съедают малые предприятия Глава Dereku Burger Флер Шпренк ФОТО: частная коллекция / Dereku Burger Флер Шпренк, глава Dereku Burger Я абсолютно против расширения крупных сетей, поскольку это съедает все малые предприятия. Я жил в Америке и видел, что случается с маленькими фирмами. Это только вопрос времени. Они (большие сети - ред.) делают ставку на скорость и цену, а у людей в наши дни нет больше ни денег ни времени. Эстония настолько мала, что они, безусловно, займут очень большую долю рынка, особенно среди молодежи. Например, в США все понемногу начинает двигаться в обратном направлении: идет борьба против больших, возвращаются местные и мелкие, но у нас все по-другому, потому что этих больших сетей здесь раньше не было, и их принимают на ура. Но если люди будут есть эту еду в течение десяти лет, давайте посмотрим, что станет с их здоровьем.