Чем известнее сеть общепита, тем меньше она доверяет эстонцам
- Крупным сетям нужны надежные партнеры, которые не подпортят репутацию
- За провалом Subway стоит чуждая эстонцам концепция
- Не все мировые бренды подходят для эстонского рынка
В этом году в Эстонию, положив конец слухам, прибудут две всемирно известные франшизы: KFC и Burger King. Известный бренд не может выйти на рынок просто так, потому что чем известнее имя, тем строже условия франшизного договора, пишет Postimees.
В апреле 1995 года на улице Виру в Старом городе Таллина собрались знаменитости и журналисты, чтобы торжественно - с тортом и шампанским - открыть первый в Эстонии ресторан McDonald's . Обычный гамбургер в то время стоил 9 крон, а чизбургер - 11 крон.
«Я помню, что самые большие танцы вокруг открытия ресторана заключались в том, как один господин противозаконным образом купил себе в порядке отчуждения дом на улице Виру и перепродал его компании McDondald's. Кто-то еще говорил, что это неподходящее место для McDondald's, и мы должны следить, чтобы на улице Виру были приличные заведения», - вспоминает присутствовавший на открытии Юри Мыйз. По тогдашним оптимистичным прогнозам ожидалось, что в первый рабочий день, 29 апреля, ресторан обслужит до 20 000 клиентов.
Теперь, почти четверть века спустя, в этом году в Таллинне открывается ресторан сети Burger King, крупнейшего конкурента McDonald's. О его приходе долго ходили слухи, а после того, как Tallink открыл на борту своего судна первый ресторан, голоса стали громче. На вопрос, почему было принято решение открыть ресторан на суше прямо сейчас, глава компании Пааво Ныгене загадочно ответил, что все происходит тогда, когда должно произойти.
«Tallink всегда говорил, что мы смотрим вокруг и ищем возможности для расширения как своей основной деятельности на море, так и бизнеса на суше. Поэтому нет смысла искать связь между приходом Burger King на материк и конкретным временным периодом», - сказал Ныгене. Он добавил, что Tallink вместе с владельцем франшизы пришли к выводу, что сейчас время подходящее, и в ближайшие годы страны Балтии будут покрыты ресторанами Burger King.
КОММЕНТАРИЙ: Крупные сети съедают малые предприятия
Флер Шпренк, глава Dereku Burger
Я абсолютно против расширения крупных сетей, поскольку это съедает все малые предприятия. Я жил в Америке и видел, что случается с маленькими фирмами. Это только вопрос времени. Они (большие сети - ред.) делают ставку на скорость и цену, а у людей в наши дни нет больше ни денег ни времени. Эстония настолько мала, что они, безусловно, займут очень большую долю рынка, особенно среди молодежи.
Например, в США все понемногу начинает двигаться в обратном направлении: идет борьба против больших, возвращаются местные и мелкие, но у нас все по-другому, потому что этих больших сетей здесь раньше не было, и их принимают на ура. Но если люди будут есть эту еду в течение десяти лет, давайте посмотрим, что станет с их здоровьем.
Помимо сети гамбургерных завтра в Таллинне откроется первый ресторан KFC, чего давно ждали. «Проблема с франшизами заключается в том, что чем известнее франшиза, тем жестче условия», - подытожил глава группы компаний Apollo, которая приобрела права франшизы на бренд KFC, Яанус Виханд причины того, почему приход известной торговой марки на рынок Эстонии занял так много времени.
Кроме того, по словам Виханда, необходимо считаться с тем, что популярный в остальном мире бренд может не обрести успеха в Эстонии. «Примером является Subway, которая приложила все усилия, чтобы добиться прибыльности. Taco Bell, которая входит в ту же группу, что и KFC, также является одной из самых ценных франшиз в США, но я не представляю, чтобы она достигла успеха в Эстонии в ближайшем будущем», - сказал Виханд.
Чтобы получить франшизное соглашение c KFC, Apollo Group приобрела права на франшизу литовской компании, которая владела парой ресторанов в Литве и Латвии, и открыла KFC самостоятельно в Рижском центре Akropolis. Открытие ресторана в Эстонии заняло некоторое время, поскольку франшизное соглашение KFC требует от менеджеров ресторанов прохождения четырехмесячного обучения в некоторых лицензированных ресторанах. Будущие менеджеры эстонских ресторанов прошли такое обучение в Киеве. Обычным работникам, однако, пришлось пройти две недели обучения в KFC в Риге. "Вся работа по договору франшизы очень строго регламентирована. Упаковочный материал, поставщик сырья, оборудование - все должно быть сертифицировано KFC. Они хотят надежного партнера, который не нанесет ущерба репутации франшизы в регионе", - сказал Виханд.
Член правления паевого товарищества Footlong OÜ, которое восемь лет назад привело в Эстонию Subway, Атс Райгла согласен с Вихандом в том, что касается жесткости условий. Владельцы известных торговых марок хотят, чтобы качество их продукции в Эстонии было таким же, как и в США, и поэтому существуют строгие правила в отношении обучения сотрудников, сырья и оборудования. «Бренды продают готовое решение, которое доходит даже до таких деталей как миска или ложка, которую вы используете», - сказал Райгла.
«Первая проблема для нас, конечно, заключалась в том, чтобы вообще получить право на открытие Subway в Эстонии или Прибалтике. Это был пристойный флагман, который продержался больше года. Будем честны, это был не самый привлекательный рынок для этого бренда».
В договоре франшизы помимо условий указываются сборы, которые в большинстве случаев составляют определенный процент от оборота. Например, в США KFC взимает с предпринимателей пять процентов своего оборота за франшизу и пять процентов за рекламу. «Это не относится к Эстонии. У нас другой регион, и наш главный региональный офис KFC находится в Москве. Но условия и требования в целом схожи», - сказал Виханд.
В обмен на плату владельцу франшизы местные предприятия получают поддержку и ноу-хау. Например, Райгла сказал, что Subway, со своей стороны, предлагает программы обучения, линии снабжения, а также ежемесячные аудиторские проверки или консультации, которые включают в себя помощь персоналу и обучение.
Несмотря на всю поддержку и известное имя, Subway не сумела взлететь в Эстонии. Компания Footlong OÜ завершила прошлый год с убытком почти в 150 000 евро, а собственный капитал компании находится в минусе на 381 000 евро, что не соответствует требованиям Коммерческого кодекса.
«Наша концепция заключается в том, что у людей много свободы выбора. Образно говоря, мы продаем индивидуальное решение, что эстонцам незнакомо. Это требует многих лет работы », - сказал Райгла, добавив, что нет никаких определенных причин неудачных результатов Subway.
«Мы любим пиццу и пасту, но почему-то стоит только поместить еду между двух булочек, как она уже не кажется такой полезной. Хотя, если поделить готовый продукт на питательные вещества, большой разницы не будет. Вы точно так же получаете свежие продукты», - сказал он.
Apollo Group OÜ принадлежит холдинговой компании Ивара Венделина и Маргуса Линнамяэ UP Invest, в которую также входит Postimees Group.
КОММЕНТАРИЙ: Гурме-бургер сетевого бургера не боится
Глава Dereku Burger Флер Шпренк
частная коллекция / Dereku Burger
Артур Парм, член правления гурме-бургерного ресторана Uulits
KFC, безусловно, усилит конкуренцию на рынке быстрого питания - я здесь имею в виду Hesburger, MacDonald's, Subway и других - и, очевидно, окажет меньшее влияние на рестораны для гурманов. На наш взгляд, спрос на высококачественное отечественное сырье и приготовленную вручную уличную еду растет. Крупные сети продают стандартизированный объем; мы предлагаем индивидуальные вкусовые ощущения. Потребители более осведомлены и требовательны и все больше осознают, что они едят, и хотят знать, что содержится в пище. Качественная уличная еда, которая готовится на месте по заказу клиента, безусловно, полезнее, чем, например, готовая еда из полуфабрикатов.