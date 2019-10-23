Финские силы обороны бьют тревогу: военные подсаживаются на снюс

Согласно проведенному опросу, снюс используют более трети военнослужащих, некоторые ежедневно. Финские силы обороны планируют уменьшить до минимума использование жевательного табака или снюса среди военнослужащих, пишет Yle.
Согласно опросу, проведенному Вооруженными силами Финляндии при участии здравоохранительной организации Filha, более трети военнослужащих используют снюс.
Часть опрошенных ответили, что употребляют снюс регулярно, то есть практически каждый день. При этом количество использующих снюс увеличивается за время прохождения службы.
В опросе приняло участие почти 5 000 военнослужащих.