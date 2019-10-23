Галерея: в Пыхья-Таллинне открылся новый магазин Maxima

Новый магазин Maxima X (на ул. Сыле, 42) расположился в старом здании магазина, которое было полностью реконструировано. В ассортименте продуктов питания и товаров первой необходимости открывшегося во вторник магазина, торговая площадь которого составляет 300 квадратных метров, 6000 наименований.

«Я уверен, что наш новый магазин будет очень тепло принят жителями микрорайона Пельгулинн, которые оценят хороший выбор товаров и возможность совершать покупки рядом с домом и по выгодным ценам», - сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил на церемонии открытия магазина, что по сравнению, например, с прошлым десятилетием потребители при совершении покупок все чаще отдают предпочтение удобным магазинам рядом с домом. «Новый магазин шаговой доступности обязательно станет для жителей района любимым местом совершения покупок», – добавил он.