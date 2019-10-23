РФ списала африканским странам долгов на $20 млрд и хочет удвоить с ними товарооборот в течение пяти лет

РЖД и Нигерия намерены расширять развитие железнодорожной промышленности и совершенствованию железнодорожной техники Нигерии, возможны и другие направления сотрудничества.

Списанные $20 млрд долгов ради влияния

Эксперты отмечают, что прощать долги странам третьего мира России выгодно. "Во-первых, эти долги безнадежные: их занимали у несуществующей уже страны, Советского Союза, правительства стран, многие из которых уже десятки лет не несут никакой преемственности с теми руководителями, которые эти долги создавали. К примеру, в такой стране, которая сейчас называется Демократической республикой Конго, и которой СССР за свой счет помогал "бороться с колониализмом", режимы меняются каждое десятилетие - и новые президенты и диктаторы никак не ощущают себя связанными обязательствами своих свергнутых предшественников", - говорит "Ридусу" эксперт Института Африки РАН Альберт Хаматшин.

Вторая выгода - жест доброй воли Москвы в отношении развивающихся стран. Россия является членом клуба стран-кредиторов, и ее обязательства в этой связи состоят в том числе в том, чтобы всячески способствовать облегчению экономических и социальных страданий стран-должников. Списание позволяет таким странам не платить проценты и автоматически повышает кредитный рейтинг этих стран, что само по себе благоприятно для экономики. А Москва исполняет свои обязательства в рамках международной политики обеспечения устойчивого развития, не тратя ни копейки собственных средств.

Как отмечает финансовый аналитик Роман Корнев, списание долга еще и красивый политический жест, который может помочь убедить должников в необходимости поддерживать позицию России в международных вопросах или, к примеру, пускать на свой рынок российские компании, пишет The Question. "Китай и китайские компании инвестируют десятки миллиардов долларов, чтобы удерживать свою огромную долю рынка в африканских странах. Россия сейчас не может себе позволить каких-либо крупных иностранных инвестиций и ищет способы, как попытаться вмешаться в "игру", – отмечает эксперт.

Накануне саммита Владимир Путин объяснял, что списание африканским странам долгов на сумму в 20 миллиардов долларов - "это не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам". "Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа", - пояснил президент, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Как отмечает Financial Times, перевод статьи которой приводит InoPressa, первый в истории африканский саммит России связан с тем, что Кремль стремится восстановить забытые отношения и ищет новых политических союзников и торговых партнеров.

"Москва, крупный геополитический игрок в Африке во время холодной войны, борется с Китаем, Европой и странами Персидского залива за влияние и коммерческие возможности на богатом природными ресурсами континенте. Проводя "атаку обаянием" на приморском курорте Сочи, президент Владимир Путин приветствует более 40 африканских лидеров, в том числе лидеров Кении, Нигерии, Ганы и Южной Африки, пытаясь представить Россию как давнего и надежного партнера, в отличие от США и бывших колониальных европейских держав", - говорится в статье.

Как отмечается, российский экспорт в африканские страны в прошлом году достиг 20 млрд долларов, что примерно вдвое больше уровня 2015 года, но ничтожно мало по сравнению с 205 млрд долларов китайского экспорта, и в значительной степени зависит от продаж оружия и зерна в северные государства. По данным издания, Москва "усилила влияние от Алжира до Уганды, оказывая поддержку лидерам, управляя проектами в области природных ресурсов в охваченных войной странах и опираясь на давние оборонные отношения". Вместе с тем многие отношения, основанные на военных областях, открыты для сделок в других секторах.