Нымме и Мустамяэ соединяются: построен туннель под Эхитаяте-теэ

Построенный на Эхитаяте-теэ под Ныммеской горкой 40-метровый металлический туннель диаметром 6 метров готов к эксплуатации. Туннель позволяет передвигаться по пешеходно-велосипедной дорожке ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ без пересечения Эхитаяте-теэ, пишет Postimees.
«Прекрасно, что большой шаг в соединении двух районов, Мустамяэ и Нымме, сделан», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
«Туннель улучшает возможности передвижения между лесом со стороны спортивного зала ТТУ и лесом за Юлиыпиласте-теэ, и если до сих пор мы видели как люди пересекают дорогу у подъема Эхитаяте-теэ, создавая опасные ситуации, то теперь создан круглогодичный, удобный и безопасный способ передвижения. К сожалению, в настоящее время туннель на Эхитаяте-теэ еще не заслуживает названия лыжного туннеля - нужно объединить трассы - но эта ситуация скоро изменится, и тогда тропа здоровья леса Сютисте будет соединена с парком Глена и дорожками леса Харку», - заверил Лаатс.
Лыжный туннель на Эхитаяте-теэ является первым этапом проекта троп здоровья в ландшафтной заповедной зоне Нымме-Мустамяэ, который предусматривает строительство оздоровительных трасс к 2022 году.
«Завершение строительства лыжного туннеля - очень приятная новость», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.
«В Нымме очень любят зимние виды спорта, зимой в районе Трумми много лыжников, и давайте будем честны, им здесь тесновато. Завершение лыжного тоннеля значительно расширит возможности для лыжников», - отметила она.
Проектную документацию для строительства лыжного туннеля подготовило паевое товарищество Teedeprojekt OÜ по заказу фонда Eesti Terviserajad. Строительные работы выполнило акционерное общество YIT Eesti. Контрактная стоимость работ составила 533 000 евро.