Нымме и Мустамяэ соединяются: построен туннель под Эхитаяте-теэ

«Туннель улучшает возможности передвижения между лесом со стороны спортивного зала ТТУ и лесом за Юлиыпиласте-теэ, и если до сих пор мы видели как люди пересекают дорогу у подъема Эхитаяте-теэ, создавая опасные ситуации, то теперь создан круглогодичный, удобный и безопасный способ передвижения. К сожалению, в настоящее время туннель на Эхитаяте-теэ еще не заслуживает названия лыжного туннеля - нужно объединить трассы - но эта ситуация скоро изменится, и тогда тропа здоровья леса Сютисте будет соединена с парком Глена и дорожками леса Харку», - заверил Лаатс.