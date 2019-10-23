Известный бизнесмен: на рынке офисных площадей грядут банкротства

«И строительные компании, и компании по недвижимости должны учитывать, что экономика немного остывает», - сказал Отса в интервью Äripäev.

Он добавил, что кризис всегда наступает, когда мы не ждем, и он всегда оказывается непохож на предыдущие кризисы.

«Я думаю, что некоторые застройки определенно находятся не в том месте или слишком смело запланированы», - сказал Отса, который считает, что жилищному строительству кризис не грозит, в отличие от офисных и торговых помещений.