Ср, 23.10.2019
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Известный бизнесмен: на рынке офисных площадей грядут банкротства

Jaanus Otsa.

ФОТО: Toomas Huik

Основатель строительной компании Astlanda Яанус Отса сказал, что карманы девелоперов офисных площадей к новому году должны быть наполнены ликвидным имуществом, в противном случае можно ожидать, что некоторые компании обанкротятся.

«И строительные компании, и компании по недвижимости должны учитывать, что экономика немного остывает», - сказал Отса в интервью Äripäev.

Он добавил, что кризис всегда наступает, когда мы не ждем, и он всегда оказывается непохож на предыдущие кризисы.

«Я думаю, что некоторые застройки определенно находятся не в том месте или слишком смело запланированы», - сказал Отса, который считает, что жилищному строительству кризис не грозит, в  отличие от офисных и торговых помещений.

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