В 2020 году в странах Балтии ожидается колоссальный наплыв туристов из Китая

Министр сообщил, что в настоящее время за год страны Балтии посещают около 60 000 китайских туристов, но в следующем году эта цифра может составить 80 000. Этого планируется достичь за счет более активного сотрудничества между странами. Одной из целей является активизация чартерных рейсов.

Немиро отметил, что Латвия и Китай должны более активно сотрудничать в области культуры, и один шаг в этом направлении уже сделан благодаря открытию в Риге культурного центра Китая.