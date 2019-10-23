В 2020 году в странах Балтии ожидается колоссальный наплыв туристов из Китая

Количество туристов из Китая в странах Балтии в следующем году может составить до 80 000 человек, заявил министр экономики Латвии Ральф Немиро в среду после V туристического форума Китая и стран Центральной и Восточной Европы на высоком уровне.
Министр сообщил, что в настоящее время за год страны Балтии посещают около 60 000 китайских туристов, но в следующем году эта цифра может составить 80 000. Этого планируется достичь за счет более активного сотрудничества между странами. Одной из целей является активизация чартерных рейсов.
Немиро отметил, что Латвия и Китай должны более активно сотрудничать в области культуры, и один шаг в этом направлении уже сделан благодаря открытию в Риге культурного центра Китая.
В свою очередь министр культуры и туризма Китая Ло Шуган согласился с Немиро в том, что необходимо расширить число транспортных маршрутов и улучшить сообщение, например, введя прямые чартерные рейсы. Китай также готов способствовать популяризации латвийского туризма на своих интернет-ресурсах.