Ср, 23.10.2019
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  • В 2020 году в странах Балтии ожидается колоссальный наплыв туристов из Китая

В 2020 году в странах Балтии ожидается колоссальный наплыв туристов из Китая

Aasia turistid suvepealinna avastamas.

ФОТО: Ants Liigus

Количество туристов из Китая в странах Балтии в следующем году может составить до 80 000 человек, заявил министр экономики Латвии Ральф Немиро в среду после V туристического форума Китая и стран Центральной и Восточной Европы на высоком уровне.

Министр сообщил, что в настоящее время за год страны Балтии посещают около 60 000 китайских туристов, но в следующем году эта цифра может составить 80 000. Этого планируется достичь за счет более активного сотрудничества между странами. Одной из целей является активизация чартерных рейсов.

Немиро отметил, что Латвия и Китай должны более активно сотрудничать в области культуры, и один шаг в этом направлении уже сделан благодаря открытию в Риге культурного центра Китая.

В свою очередь министр культуры и туризма Китая Ло Шуган согласился с Немиро в том, что необходимо расширить число транспортных маршрутов и улучшить сообщение, например, введя прямые чартерные рейсы. Китай также готов способствовать популяризации латвийского туризма на своих интернет-ресурсах.

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