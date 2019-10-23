Ср, 23.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Набравшая кредитов компания готовится к санации. Инвесторов уверяют, что причин для паники нет

Набравшая кредитов компания готовится к санации. Инвесторов уверяют, что причин для паники нет

Selle metsa me võtame maha

ФОТО: unsplash.com

Эстонскому леспопромышленному предприятию Baltic Forest OÜ удалось собрать миллионы евро на краудфандинговой платформе, но теперь санация компании заставила инвесторов переживать, хотя инвесторов вовсю убеждают в том, что причин для паники нет, а санация даст новый толчок развитию компании, пишет портал DV.ee.

Действующая недалеко от Пярну, в Пайкре, компания Baltic Forest OÜ за год с небольшим взяла через Crowdestate десять кредитов на общую сумму 10,45 млн евро.

Несколько раз фирма одалживала деньги для рефинансирования некоторых из предыдущих этапов.

В настоящее время у Baltic Forest есть три активных кредита в Crowdestate на общую сумму 4,06 млн евро. Основная сумма не была погашена, а процент был уплачен на общую сумму в 150 364 евро.

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