Набравшая кредитов компания готовится к санации. Инвесторов уверяют, что причин для паники нет

Эстонскому леспопромышленному предприятию Baltic Forest OÜ удалось собрать миллионы евро на краудфандинговой платформе, но теперь санация компании заставила инвесторов переживать, хотя инвесторов вовсю убеждают в том, что причин для паники нет, а санация даст новый толчок развитию компании, пишет портал DV.ee.
Действующая недалеко от Пярну, в Пайкре, компания Baltic Forest OÜ за год с небольшим взяла через Crowdestate десять кредитов на общую сумму 10,45 млн евро.
Несколько раз фирма одалживала деньги для рефинансирования некоторых из предыдущих этапов.
В настоящее время у Baltic Forest есть три активных кредита в Crowdestate на общую сумму 4,06 млн евро. Основная сумма не была погашена, а процент был уплачен на общую сумму в 150 364 евро.
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