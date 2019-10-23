Набравшая кредитов компания готовится к санации. Инвесторов уверяют, что причин для паники нет

Действующая недалеко от Пярну, в Пайкре, компания Baltic Forest OÜ за год с небольшим взяла через Crowdestate десять кредитов на общую сумму 10,45 млн евро.

Несколько раз фирма одалживала деньги для рефинансирования некоторых из предыдущих этапов.

В настоящее время у Baltic Forest есть три активных кредита в Crowdestate на общую сумму 4,06 млн евро. Основная сумма не была погашена, а процент был уплачен на общую сумму в 150 364 евро.