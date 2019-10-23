Решено: министр Аэг не станет выдвигать кандидатуру генпрокурора Перлинг на новый срок

Министр юстиции Райво Аэг под давлением партнеров по коалиции решил отказаться от выставления кандидатуры Лавли Перлинг на пост генерального прокурора на новый должностной срок, однако Перлинг может остаться исполняющей обязанности директора, пока не будет представлен подходящий кандидат, пишет Postimees.
Встретившаяся с министром юстиции Перлинг сказала, что ей требуется время на размышление.
«Министр юстиции сказал мне, что с моей кандидатурой он в правительство не пойдет. Я взяла тайм-аут до выходных, чтобы подумать о том, готова ли я оставаться исполняющей обязанности», - сказала Перлинг порталу ERR.
«Я поняла, что это решение было вызвано противодействием одного из партнеров по коалиции», - добавила она.
Министр Райво Аэг сказал, что теперь предстоит заняться поиском нового кандидата. "На сегодня у меня другого кандидата нет, я ни с кем не говорил. Я до сегодняшнего дня надеялся на то, что так или иначе будет достигнуто соглашение", - сказал Аэг.
Срок полномочий Лавли Перлинг истекает 31 октября. Postimees ранее писал, что проблема с продлением полномочий Перлинг была в правительстве с момента выборов, но на этой неделе она достигла критической точки, и Эстония может остаться без генерального прокурора.