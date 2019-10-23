Решено: министр Аэг не станет выдвигать кандидатуру генпрокурора Перлинг на новый срок

Встретившаяся с министром юстиции Перлинг сказала, что ей требуется время на размышление.

«Министр юстиции сказал мне, что с моей кандидатурой он в правительство не пойдет. Я взяла тайм-аут до выходных, чтобы подумать о том, готова ли я оставаться исполняющей обязанности», - сказала Перлинг порталу ERR.

«Я поняла, что это решение было вызвано противодействием одного из партнеров по коалиции», - добавила она.

Министр Райво Аэг сказал, что теперь предстоит заняться поиском нового кандидата. "На сегодня у меня другого кандидата нет, я ни с кем не говорил. Я до сегодняшнего дня надеялся на то, что так или иначе будет достигнуто соглашение", - сказал Аэг.