Фото и видео: министр инфотехнологий Керт Кинго подала в отставку

Председатель партии EKRE Март Хельме прокомментировал: "Керт Кинго только что ушла от премьер-министра, оставив заявление об отставке. С президентом, которая находится за границей, также связались, и она сказала, что не позднее пятницы скоординирует эту отставку".

По словам Хельме, решение об отставке Кинго было в партии единогласным. "Я позвонил ей, как только увидел эту новость, которая поступила где-то в три или четыре часа, я точно не помню, и сказал, что она не может продолжать работать в сложившейся ситуации. Она сказала, что собиралась позвонить мне, чтобы сказать то же самое".

Министерство экономики и коммуникаций сегодня признало, что Керт Кинго вопреки тому, что было сказано ранее, предложила министерству подписать трудовой договор с Якко Вяли, и этот договор был заключен 18 октября. 19 октября сам Вяли подал заявление о расторжении договора. Не далее как в понедельник, отвечая на вопросы членов Рийгикогу, Керт Кинго сказала, что она не встречалась и не говорила с бывшим ведущим Таллиннского телевидения Якко Вяли о том, что он станет ее советником.

Член фракции EKRE Пеэтер Эрнитс сегодня вечером сказал Postimees, что любая ложь недопустима, и у каждого политика, который лжет, есть только один выход - отставка.

«И неважно, зовут ли ее Керт Кинго или как-то еще. Здесь, в партии EKRE, нет другого мнения. Чем быстрее, тем лучше. Мы не ожидаем никакого выражения недоверия. Она уйдет в отставку в ближайшее время», - сказал Эрнитс ранее.

По словам Эрнитса, ему непонятно, зачем Кинго солгала. «Если человек знает, что какие-то отношения имели место, был заключен трудовой договор или что-то еще, это ведь выйдет наружу. И умный человек отдает себе отчет в этом и ведет себя соответственно», - сказал Эрнитс.